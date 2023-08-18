Tarihin en önemli insan kalıntılarından Ötzi'nin kökeni ve fiziksel görünümü hakkında yepyeni keşiflere imza atıldı.

Binlerce yıl öncesinde yaşayan insanların kalıntıları, o dönemlerde kullanılan mumyalama yönteminden faydalanılmadığı sürece günümüze sadece birkaç kemik ile ulaşabiliyor. Fakat özellikle iyi durumda kalmayı başaran mumyalar, geçmişte yaşayan insanların genlerine kadar inmemizi sağlıyor.

Bu konuda bilim ve insanlık için en önemli mumyalardan birisi de ‘Ötzi’ olarak adlandırılan, ‘Buz Adam’ olarak da bilinen ve 1991’de Ötztal Alpleri’nde turistler tarafından keşfedilen mumya. Ancak mumya her ne kadar iyi korunmuş olsa da kökeni ve ten rengi gibi kritik fiziksel özellikleri netleştirilememişti - bugüne kadar.

Ötzi, Anadolu insanı ve koyu tenliymiş!

Max Planck Topluluğu tarafından paylaşılan duyuruya göre bilim insanları, Ötzi’nin kökenini ve ten rengini ortaya çıkarmayı başardı. Modern teknikler ve karşılaştırmalı verilerden faydalanan bilim insanları, Ötzi’nin genomunu yeniden dizerek kritik bilgilere ulaştı.

Yapılan incelemeler sonucunda Ötzi’nin koyu renkli gözlere ve cilt rengine sahip olduğu görüldü. Üstelik cilt rengi, o dönemin Avrupalıları arasında keşfedilen en koyu renk idi. Fakat yeniden dizilen genomlar, Ötzi’nin daha önce düşünüldüğü gibi Batı Bozkır Çobanları’yla benzerlik taşımadığını gösterdi.

Bunun aksine Ötzi’nin genleri, Anadolu topraklarında çiftçilik yapan kişilerle benzerlik taşıyordu. Üstelik Ötzi’nin diğer Avrupalı topluluklarla pek de ilişkisi bulunmayan, izole bir topluluktan geldiği ve bu topluluğun diğer topluluklarla karışmadan Avrupa topraklarına göç ettiği ortaya çıktı.

Saçı hakkında da bilinenler yenilendi:

Ötzi’nin daha önce o dönem yaşayan pek çok insan gibi uzun saçlara sahip olduğu varsayılıyordu. Fakat yeni sonuçlar, Ötzi’nin kafasında çok seyrek saç olduğunu, kelliğe yatkınlığı olduğunu ortaya koydu. Bu sonuç da günümüze ulaşan halinde neden hiç saç olmadığının bir açıklayıcısı oldu.

İlk çalışmalarda elde edilen bu yanlış bulguların nedeni ise orijinal örneklerin modern DNA ile kontamine olması olarak paylaşıldı.

Araştırmaya ait sonuçlar, Cell Genomics’te yayımlandı.

Ötzi’nin M.Ö. 3400 - 3100 yılları arasında yaşadığı tahmin ediliyor.