Overwatch'ta Ayaklarını Kullanarak Döktüren Oyuncu

Oyun oynamak dünya üzerindeki herkesin hakkıdır. Ayaklarıyla oynadığı Overwatch'ta master seviyesine yükselmeyi başaran oyuncu Tucker Griggs de bu durumun bir örneği.

Bilgisayar oyunlarının belli bir kesim tarafından oynandığı görüşü çok eskide kaldı. Oyunların herkes için olduğu artık ortaya çıktı. 23 yaşındaki oyuncu ve yayıncı Tucker Griggs, ayaklarını kullanarak oynadığı Overwatch'da Master seviyesine yükselmeyi başardı.

Blizzard'ın popüler oyununda Master seviyesine ulaşmak demek, oyundaki en iyi %5'lik oyuncu grubu arasında yer almak gerekiyor. Griggs, Totally Game'in son yıldızı olarak da öne çıkıyor. Oyuncunun bir de Twitch kanalı bulunuyor.

Rakiplerini ayağının altına almak

Tucker Griggs aynı zamanda Twitch'te FragsByTheFoot adıyla yayın da yapıyor. Artrogripozis Multipleks Konjenita adı verilen rahatsızlıktan dolayı kol kasları gelişmeyen oyuncu, bu nedenle oyun oynarken ayaklarını kullanmak durumunda.

Tucker'ın annesi ise Totally Game'e oyunun oğlu üzerinde olumlu etkileri olduğunu ifade etti. Tucker'ın bazı arkadaşlarının beyzbol, bazı arkadaşlarının ise futbol oynadığını söyleyen kadın, günün sonunda çocukların hepsinin evde video oyunu oynadıklarını ve bu noktada şartların oğlu için eşitlendiğini belirtti.

Overwatch oynamaya ise 3 yıl önce başlayan Tucker, oyun yayınları yapmaya ise 2 yıl önce başladığını ifade ediyor. Bununla beraber genç yayıncının esas dikkat çeken özelliği ise oyun oynaması değil, yemek yapabilmesi.

Telefonu burnu ile kullanıyor

Tucker Griggs'in hikayesi oldukça ilham verici. Çoğu işlem için ayaklarını kullanmayı öğrenen Griggs, söz konusu akıllı telefon kullanmak olduğunda ise daha farklı bir yöntem tercih ediyor ve burnunu kullanıyor.

Oyunda beceriksiz olanlara "Kolsuz" demeden önce bir kez daha düşünmeye neden olan yayıncı, hayatının geri kalanında da oyun oynamaktan vazgeçmeyeceğini söylüyor. Ayrıca Griggs'in oyun oynamak için kendisine özel üretilmiş ekipmanlarının bulunmadığını, standart ekipmanlarla mücadele ettiğini de hatırlatalım.