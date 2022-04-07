Overwatch Savaş Nedeniyle Karakterinin Görünümünü Değiştirdi

Blizzard Entertainment, Overwatch'taki Zarya karakterinin üzerinde yer alan Z harfini yeni güncellemeyle birlikte kaldırdı. Bu ilginç değişimin nedeni, Z harfinin dünya çapında Rus işgalci güçlerinin sembolü olarak algılanmaya başlanması.

Günümüzün en popüler video oyunlarından birisi olmaya devam eden Overwatch, oyun için yayımlanan son güncellemede kimsenin kolay kolay fark etmediği bir değişikliğe de yer verdi. Oyunun geliştiricisi Blizzard Entertainment, oyunda yer alan ‘Zarya’ isimli karakterinin üzerindeki ‘Z’ amblemini oyundan kaldırdı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde Rus güçlerinin üzerinde gördüğümüz ve artık ister istemez Rusya ile bağdaştırılan Z amblemi, oyundaki karakterin göğsünün sol bölümünde yer alıyordu. Blizzard, amblemin uluslararası çapta yeni bir anlama kavuşmasıyla birlikte herhangi bir yanlış anlaşılmaya yer vermemek için karakterde ufak bir değişiklik yapmış gibi gözüküyor.

Karakterin kendisi de Rus idi:

Blizzard’ın bu değişikliği yapmasının ardında bir başka destekleyici neden de bulunuyor. Zarya isimli bu karakter, yalnızca Z amblemi nedeniyle Rusya’yla bağdaştırılmayacaktı. Karakter, halihazırda mevcut kurgusal hikâyesi kapsamında Rus kökenli bir karakterdi. Bu karakterin üzerinde Z ambleminin olması da haliyle tartışmalara neden olabilirdi.

Rus kuvvetlerinin bir imzası haline dönüşen Z amblemi, son olarak Samsung’un bazı ülkelerde Z Fold modellerindeki ‘Z’ harfini çıkarmasına neden olmuştu. Rus kuvvetleri tarafından kullanılan amblemin genellikle dost ateşini engellemek için belirlendiği düşünülüyor.