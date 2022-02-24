Rus Tanklarında Yer Alan 'Z' Harfi Ne Anlama Geliyor?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini açıklamasının ardından Rus askeri araçlarında yer alan gizemli 'Z' harfi tüm dünyada gündem oldu. Birçok insan, bu harfin ne anlama gelebileceği ile ilgili iddialar ortaya attı.

Şu sıralarda tüm dünyanın odaklandığı tek konunun Rusya ve Ukrayna krizi olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Rusya tarafından bugün yapılan açıklamalarda, Ukrayna’ya askeri harekatın başladığı açıklanmış; yani resmen savaş ilan edilmişti. Bunun ardından da onlarca Rus tankı ve askeri araç Ukrayna’ya girmeye başlamıştı.

Bu operasyonların başlamasının ardından gelen görüntülerde ise ilginç ve gizemli olarak nitelendirilebilecek bir detay göze çarptı. Sıcak bölgelerden gelen fotoğraflarda, Rusya’ya ait olan askeri araçlarda ‘Z’ harfinin bulunduğu gözlemlendi. Bu harfin ne anlama geldiği ise dünya çapında tartışma konusu oldu.

Dost ateşini önlemek için olabilir

Gelen görüntülerde Rus alfabesinde bulunmayan ‘Z’ harfinin kare, üçgen veya daire içinde ya da tek başına kullanıldığı gözlemlendi. Genellikle tanklarda görülen bu harfin, diğer askeri araçlarda da yer aldığını söyleyelim. Bunun ne anlama geldiği ile ilgili de şu ana kadar birçok teori ortaya atılmış durumda.

Birçok kaynak bu harfin, Rusya ve Ukrayna’nın aynı araçları kullanması sebebiyle ayırt edici bir özellik taşıması için araçlara yerleştirildiğini düşünüyor. Bu da ‘Z’ harfinin, olası bir ‘dost ateşi’ni önlemek; yani Rus askerlerinin birbirine ateş açmasını engellemek için kullanılıyor olabileceğini gösteriyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD ordusunun birbirlerini tanımak için benzer işaretler kullanmasının da bu ihtimali güçlendirdiğini söylemek mümkün.

Rus savunma politikası analisti Rob Lee de geçtiğimiz günlerde bu harf ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Lee’ye göre Rus kuvvetlerine ait olan araçlarda bulunan ‘Z’ harfi, farklı görev güçlerini veya kademelerini tanımlamak için kullanılıyor olabilir. Lee ayrıca, araçlarda bulunan harflerin araçların gittikleri yönleri de gösteriyor olabileceğini sözlerine ekleyerek; yalnızca Z’nin Kharkiv yönünü, üçgen içindeki Z’nin Slavyansk yönünü, daire içindeki Z’nin ise Kramatorsk yönünü gösterebileceğini belirtti. Ancak bu iddiaların hiçbiri doğrulanmadı.

Ukrayna Başkanı Volodymyr Zelensky’e yönelik olabileceği gibi farklı iddialar da mevcut

Bunlar dışında harf hakkında farklı teorilerin bulunduğunu da söylemeden geçmemiz gerek. EuroNews’ün haberine göre Rusya’da bulunan bazı kaynaklar işaretin, ordunun batı kanadını temsil etmesinden dolayı ‘batı’ anlamına gelen ‘Zapad’ kelimesinin baş harfi olabileceğini belirtiyor.

Bunlar dışında harfin, ‘ele geçirdik’ anlamına gelen ‘Zabiraem’ kelimesinden esinlenerek kullanılmış olabileceği belirtilirken, ‘Z’nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky’ye yönelik olabileceği de iddia ediliyor. Son olarak The Sun gazetesinin haberine göre ortaya atılan iddialar arasında ‘Z’ harfinin, işgalci kuvvetlere takılan ‘Zorro Ekibi’ ismine atıfta bulunmak için araçlara yerleştirmiş olabileceği de yer alıyor.

Z harfli Rus askeri araçlarından bazı görüntüler