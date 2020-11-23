Oxford Üniversitesi'nin COVID-19 Aşısı Yüzde 70 Etkili Oldu

İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirmiş olduğu COVID-19 aşısı, virüse karşı ortalama yüzde 70 etkili oldu. Şirket, aşının nihai halinin yüzde 90 etkili olabileceğini ifade ediyor.

2020 yılında tüm dünyanın bir numaralı gündem maddesi olan COVID-19 pandemisi ile ilgili güzel haberler gelmeye devam ediyor. Pfizer’in BioNTech ile birlikte geliştirdiği COVID-19 aşısının virüse karşı yüzde 90 etkili olduğunu ve Moderna’nın geliştirmiş olduğu aşının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıklamasının ardından bir aşı açıklaması da AstraZeneca ile birlikte COVID-19 aşısı üzerinde çalışan Oxford Üniversitesi’nden geldi.

Paylaşılan bilgilere göre iki Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca’nın ortak geliştirdiği COVID-19 aşısı, iki çalışma segmentinde virüse karşı korumada ortalama yüzde 70 etkili oldu. Söz konusu aşıyla ilgili açıklamalarda bulunan ilk isimlerden İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, aşıyla ilgili verileri “harika bir haber” olarak değerlendirirken, “100 milyon dozumuz var. Dağıtımın büyük kısmı yeni yılda olacak.” ifadelerini kullandı.

AstraZeneca’nın aşısı, COVID-19'a karşı yüzde 90 etkili olabilir

Daha önceki aşamalarda geliştirilen aşının 2. aşama deneylerinde COVID-19 hastalığına karşı yaşlılarda güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturduğu aktarılmıştı. Yaklaşık 560 sağlıklı yetişkin gönüllüye, iki doz aşı veya bir plasebo verildiği aktarılan açıklamalarda COVID-19 nedeniyle ölüm ya da ciddi hastalık riski bulunan kişilerde güçlü bir bağışıklık geliştirdiği belirtilmişti.

Paylaşılan bilgilere göre AstraZeneca’nın COVID-19 aşısı bir ay arayla iki doz olarak verildiğinde yüzde 62 etkinlik, ortalama olarak ise yüzde 70 etkinlik gösterdi. AstraZeneca’nın açıklamalarına göre COVID-19 aşısı, dağıtıma hazır olduğunda yüzde 90 etkili olabilir.