Moderna, COVID-19 Aşısının Yüzde 94 Etkili Olduğunu Açıkladı

Moderna tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin geliştirmiş olduğu COVID-19 aşısı, virüse karşı yüzde 94,5 etkili oldu. Aşı şu ana kadar 30 bin kişi üzerinde ikişer doz olarak test edilmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Pfizer’ın BioNTech ile geliştirmiş olduğu COVID-19 aşısının virüse karşı yüzde 90 etkili olduğunun açıklanmasının ardından bir güzel haber de ABD’li ilaç şirketi Moderna’dan geldi.

Moderna Inc tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin geliştirmiş olduğu koronavirüs aşısı, 30 bin kişiyle gerçekleştirilen iki dozluk aşılama çalışmasında yüzde 94,5 etkili oldu. Moderna CEO'su Stephane Bancel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bunlar (BioNTech'in ve Moderna'nın geliştirdiği aşılar), ABD ve dünyadaki birçok insana yardımcı olacak iki mükemmel aşı” ifadelerini kullandı.

Moderna'nın koronavirüs aşısı, BioNTech'in aşısından daha kolay saklanıyor

Bancel, geliştirdikleri aşıyı Pfizer ile BioNTech’in geliştirdikleri aşı ile kıyaslamak için henüz çok erken olduğu dile getirirken; buna karşın kendi aşılarının BioNTech’in aşısına kıyasla önemli bir avantajı olduğunu belirtti; saklama.

BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, kuru buz ve özel saklama sistemlerinde -70 derecelik sıcaklıklarda korunmak zorundayken; Moderna tarafından geliştirilen aşının standart buzdolabı sıcaklıklarında (2-8 derece) bir ay kadar saklanabileceği belirtiliyor.

Aşının tedarik durumu ile ilgili de konuşan Bancel, 2021 yazında her şeyin normale dönebileceğini, Anma Günü'ne kadar (mayıs ayının son pazartesi günü) ABD'de aşı isteyen herkesin güvenli ve etkili bir aşıya ulaşacağına inandığını belirtti.

Moderna tarafından geliştirilen aşı ile ilgili en kritik nokta, şu ana kadar sadece yetişkin bireylerde test edilmiş olması. Moderna, aşıyı gençler için de en kısa sürede test etmeyi planlıyor ve Bancel, temmuz veya ağustos aylarında gençlerin de aşınabileceğini umduğunu dile getiriyor.

“Okula dönüş için Eylül 2021 normal olur.” şeklinde konuşan Moderna CEO'su, “İnsanlar alışverişe gidebilir, eşyalarını, sırt çantalarını alabilir ve maskesiz okula dönebilirler. Ve hepimizin bildiği normal hayata geri dönebilirler.” ifadelerini kullandı.

Moderna ve Pfizer, geliştirdikleri aşıyı piyasaya sürebilmek için kasım ayı sonlarında Acil Kullanım Yetkisi (EUA) başvurusu yapmayı planlıyor. Zira ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA) aşılar için gerçekleştireceği incelemeler haftalarca sürebilir.

Bancel son olarak, “Muhtemelen Aralık ayında, EUA kapsamında FDA tarafından onaylanan her iki aşıyı da alabileceğiz.” ifadelerini kullandı. Moderna, 2021 ilk çeyrek sonuna kadar 100 milyon doz aşı üretmeyi, üretilen bu aşılarla da 50 milyon insanı ikişer doz aşılamayı planladıklarını ifade etti.