ABD’de Covid-19 Aşılarının Başlayacağı Tarih Duyuruldu

ABD’nin Koronavirüs Aşı Programı’nın başında bulunan Dr. Moncef Slaoui, ülkede aşı uygulamasının ne zaman başlayacağını açıkladı. İlk aşılar 11 Aralık’tan sonra yapılacak.

ABD’li ilaç şirketi Pfizer ve Türk Bilim İnsanları tarafından kurulan partneri BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısının ABD’de acil kullanım yetkisi için, geçtiğimiz Cuma günü FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) onayı başvurusu yapılmıştı.

FDA’nın Aşı Danışma Komitesi 10 Aralık’ta toplanacak. Covid-19 Aşı Programı Başkanı Dr. Moncef Slaoui yaptığı açıklamada, amaçlarının aşıları 24 saat içerisinde aşı bölgelerine göndermek olduğunu ve onaylanması halinde aşı işleminin 11 veya 12 Aralık’ta başlayacağını söyledi.

Aşı %95 etkiliydi

ABD’li ilaç firması Pfizer ile Almanya’da faaliyetlerine devam eden BioNTech tarafından geliştirilen ve “BNT162b1” adı verilen koronavirüs aşısıyla ilgili olarak 18 Kasım’da bir duyuru yapılmış ve aşının virüsü önlemede %95 etkili olduğu açıklanmıştı. Bu açıklama büyük heyecan yaratmıştı.

ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülke çapında koronavirüs vakalarında büyük artış yaşandığı konusunda vatandaşları uyarmış ve 26 Kasım’a denk gelen Şükran Günü tatili için seyahat etmekten kaçınmalarını istemişti.

ABD’de toplam koronavirüs vaka sayısı 12 milyon 470 bini aşarken toplam ölümlerin sayısı ise 262 bine yaklaştı. Ayrıca ülkedeki koronavirüs nedenli can kayıpları, Mayıs 2020’den bu yana en yüksek noktaya çıktı.

Aşı çalışmaları devam ediyor

Pandemi dünya çapında yaşamı etkiledikten sonra dünyanın dört bir yanında araştırmacılar aşı geliştirmek için düğmeye basmıştı. Geçtiğimiz günlerde Çin’de de geliştirilen bir aşı duyurulmuştu. Daha sonra başka aşı açıklamaları da gelmişti.

Ülkemizde de aşıların güvenli olduğu ve gerekli başarıyı gösterdiği anlaşıldıktan sonra aşılama çalışmaları yapılacak. Böylelikle bu koronavirüs pandemisinin geride kalması için önemli bir adım atılmış olacak. O zamana kadar sosyal mesafeyi korumaya, maske takmaya ve temizliğe özen göstermeye devam etmek gerekiyor.