OnePlus, yeni işletim sistemi OxygenOS 15’in tanıtım tarihini açıkladı. Lansman etkinliğinde yeni özellikleri tanıtılacak.

OnePlus, yeni işletim sistemi OxygenOS 15’in tanıtım tarihi açıklandı. OnePlus bu sürümle sektörde öne çıkacak bir hız ve akıcılık sunmayı amaçlıyor.

OnePlus, OxygenOS 15’in kullanıcı geri bildirimleri ve derinlemesine araştırmalarla şekillendirildiğini belirtiyor. Yeni sürüm gelişmiş yapay zekâ özellikleri dikkat çekiyor.

OxygenOS 15 ile gelişmiş yapay zekâ özellikleri

Kullanıcılar, bu yazılımla daha verimli bir çoklu görev deneyimi yaşayacak. Ayrıca, yenilikçi animasyonlar ve görsel unsurlar sayesinde, OnePlus markasının kendine özgü tarzı ön plana çıkacak.

Lansman etkinliği, 24 Ekim 2024’te saat 15:30'da online olarak gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte OxygenOS 15’in yol haritasının yanı sıra yazılımın getirdiği yenilikler hakkında da daha fazla bilgi edinme fırsatı bulacağız.