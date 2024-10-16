HyperOS 2.0 Güncellemesini Alacak Cihazlar Belli Oldu

Xiaomi'nin HyperOS 2.0 güncellemesi dağıtılmaya başlanırken güncelleme alacak modeller de belli oldu.

Xiaomi'nin yeni işletim sistemi HyperOS 2.0'ın dağıtımı başladı. Pek çok yeni özellik ve gelişme ile gelen işletim sistemi, Android 14 ve Android 15 üzerine kurulmuştu. Daha verimli yapay zekâ kullanımı, daha yumuşak animasyonlar ve çoklu işlem özellikleri getirecek olan yeni işletim sisteminin hangi cihazlara geleceği açıklandı. Bu işletim sistemi Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlarda kullanılacak.

HyperOS 2.0 Alacak Cihazlar (Android 14 tabanlı)

Xiaomi 11 Serisi

Redmi 12 Serisi

Redmi Note 12 Serisi

Xiaomi Lite Serisi

POCO C5 Serisi

Xiaomi POCO M5 Serisi

POCO X5 Serisi

HyperOS 2.0 ile gelecek olan ana özellikler

HyperOS 2.0 ile birlikte hem tasarım hem de özellikler anlamında önemli yenilikler gelecek. Bu işletim sisteminde tasarım anlamında göze çarpan ilk fark, iOS tarzı son uygulamalar menüsü oluyor. Bu menüden son kullanılan uygulamalar arasında geçiş yapmak mümkün oluyor. Ayrıca Ayarlar menüsü de sadeleştiriliyor. Yeni işletim sisteminin öne çıkan bir diğer özelliği ise RAM yönetimini iyileştirmesi. Böylece farklı uygulamalar daha kolay çalıştırılıyor.

HyperOS 2.0 ile birlikte animasyonlar daha akıcı hâle geliyor ve Game Turbo 6.0 ile birlikte oyunlar için performans artışı da sağlanabiliyor. Bu versiyonda oyunlarda lag da azalıyor.