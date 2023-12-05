Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER), Resmî Gazete'de yayımlanan elektrikli otomobil ithalatını kısıtlayan kararla ilgili açıklamalarda bulundu. OYDER, bu düzenlemenin iflasa yol açacağını savunuyor.

Otomotiv sektörü paydaşları, son birkaç haftadır Resmî Gazete'de yayımlanan bir düzenlemeyi tartışıyor. Evet, Çin ve Japonya gibi bazı ülkelerden ithal edilecek elektrikli otomobillerle ilgili yükümlülükler getiren o düzenlemeden bahsediyoruz. Geçtiğimiz gün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, bu kararın mahkemeye taşınacağı iddialarını da aktarmıştık.

Bugünse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER), konuyla ilgili görüşlerini aktardığı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Oldukça sert ifadelerin kullanıldığı açıklamada, söz konusu kararla yetkili satıcıların cezalandırıldığı belirtildi. OYDER'e göre 29 Kasım'da yayımlanan "Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/22)" bazı otomotiv satıcılarının iflasına yol açacak.

OYDER'in açıklamasında öne çıkanlar:

OYDER'in basın açıklamasında, söz konusu karar ile sakıncalı durumlar oluştuğu ifade ediliyor. Bu sakıncalı durumlar arasında; hâlihazırda alınmış olan izin belgelerinin iptal edilecek olması, markaların bu süreçte satış yapamayacak olmaları, yetkili servis kuruluş maliyetleri ve çağrı merkezi zorunluluğu gibi hususlar bulunuyor. OYDER aslında, yürürlüğe giren tebliğin başlı başına sıkıntılı olduğunu söylüyor.

OYDER'in bazı çözüm önerileri var:

OYDER, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğe uyulabilmesi için bazı öneriler sundu. Bu öneriler arasında servis ağı için mevcut düzenlemelere dokunulmaması ve 1 ay olarak belirlenen uyum süreci dönüşümünün 1 yıl olarak revize edilmesi tavsiyesi bulunuyor. Ticaret Bakanlığı buna nasıl bir cevap verecek bilinmiyor ancak elektrikli otomobil ithalatına ilişkin kurallar, ülke gündeminde kalmaya devam edecek gibi görünüyor.

OYDER tarafından yapılan açıklamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Gündemden düşmeyen düzenlemede tam olarak hangi şartlar bulunuyor?