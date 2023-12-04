Toyota, Kenshiki Forum etkinliklerinde geleceğe yönelik önemli açıklamalar yaptı. Şirket, iki yeni elektrikli otomobilini de ilk kez gösterdi.

Japon otomobil devi Toyota, "Kenshiki Forum" adlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Şirketin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği etkinlik, Toyota'nın en yeni teknolojilerini ve marka hedeflerini gözler önüne seriyor.

Toyota'nın yaptığı açıklamalar, markanın elektrikli dönüşümüne hız vereceğini gözler önüne seriyor. Ayrıca Toyota, hafif ticari modelleri ile de sektörde ses getirmeye başlamış gibi görünüyor. Gelin hep birlikte, Toyota'nın Kenshiki Forum etkinliklerinde yaptığı açıklamalara yakından bakalım.

2026'ya kadar 6 tam elektrikli model gelecek

Yapılan açıklamalara göre Toyota, önümüzdeki yıllarda elektrikli otomobil dünyasında çok konuşulan markalardan biri olacak. Zira şirket, 2026 yılına kadar 6 tam elektrikli otomobilini piyasaya süreceğini açıkladı. 2050 yılına kadar küresel çapta karbon nötr dönüşümünü tamamlayacaklarını bir kez daha vurgulayan Toyota, bu süreçte batarya teknolojilerinde de değişiklik yapılacağını açıkladı.

Menziller 2 katına çıkacak!

Toyota tarafından yapılan açıklamalarda, yeni batarya teknolojileri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunuldu. Toyota'ya göre 2026 ve sonrasında piyasaya sürülecek bataryalar, maliyeti düşürürken menzili artırmaya odaklanacak. Yeni nesil bataryalardan biri menzili iki katına çıkarırken maliyeti yüzde 20 düşürecek. Toyota, başka bir batarya teknolojisi ile menzili yüzde 20 artırıp, maliyeti yüzde 40 azaltacak. 2027-2028 dönemi için üçüncü bir batarya teknolojisi daha var ancak bununla ilgili detaylar paylaşılmadı.

Hafif ticari satışlarında satış rekoru kırıldı

Toyota, hafif ticari araç satışlarında rekor kırdığını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre 2023 yılı içinde 140 bin hafif ticari otomobil satışı gerçekleştirildi. Markanın Türkiye satışları, Avrupa'da en çok satış yapılan beşinci ülkenin Türkiye olduğunu gözler önüne serdi. Ancak Toyota bununla yetinmeyecek. Şirket, 2025 yılında 180 binden fazla hafif ticari satışı yapmayı planlıyor.

Bu arada; Toyota'nın Türkiye'de de tercih edilen hafif ticari otomobili Proace, yenilendi. Bazı tasarım değişiklikleri alan hafif ticari otomobil, artık tam elektrikli versiyona da sahip. Öte yandan; Proace Max isimli yeni model de bugün tanıtıldı. Yük taşımaya odaklanan Proace Max, elektrikli ve dizel motorlu seçeneklere sahip olacak. Tüm bunlara ek olarak, Toyota Hilux'a hibrit motor seçeneği geldiği de duyuruldu.

Toyota'dan yeni SUV konsepti: Urban SUV

Kenshiki Forum etkinliğinde yeni otomobil duyuruları da yapıldı. Onlardan biri de "Urban" olarak isimlendirilen yeni bir SUV'du. Doğuştan elektrikli olan B-SUV segmentindeki otomobil, Toyota'nın planlarına göre önümüzdeki yıl resmen tanıtılacak. Önden veya dört tekerden çekiş sağlayan iki farklı motor tipine sahip olacak otomobil, buna paralel olarak iki farklı batarya paketi ile tüketicilerin beğenisine sunulacak.

2025'te gelecek: Toyota Sport Crossover

Toyota'nın duyurduğu bir diğer konsept otomobil de "Toyota Sport Crossover" olarak karşımıza çıktı. Etkileyici tasarıma sahip bir crossover olarak karşımıza çıkacak otomobil, tanıtıldığında ciddi anlamda ses getirecek gibi görünüyor.

Toyota, Kenshiki Forum'da FT-3e ve FT-Se modellerini de gösterdi. Bu araçlarla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki haberlerimizden ulaşabilirsiniz.