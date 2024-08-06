Oyun dünyasının önde gelen şirketleri, yapay zeka ve düşük ücretlere karşı grev başlatan video oyun sanatçılarıyla pazarlığa oturdu. Şimdilik istenen sonuç elde edilmiş değil.

26 Temmuz Cuma günü başlayan grevde, sendikalar yeniden grev pankartlarını ellerine aldı. Video oyun sanatçıları ve Hollywood oyuncuları, Warner Bros. Stüdyoları önünde oyun şirketlerinin sanatçılarını korumadaki tutumu ve kontrolsüz yapay zeka kullanımını protesto etmek amacıyla bir araya geldi. 160.000'den fazla SAG-AFTRA üyesinin, yeni video oyunu projelerini durdurması büyük ses getirdi.

Oyuncular birliği SAG-AFTRA; Activision, Take-Two, Insomniac Games, WB Games ve toplamda 30 şirketi temsil eden bir pazarlık komitesi ile tüm şartları müzakere ediyor. Pazarlık komitesi, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada oyunlarda yapay zekanın kullanımı veya dijital performans kopyalarının çoğaltılması durumunda, sözleşme kapsamında çalışan herkes için adil tazminat sağlayacak şartlar önerdiğini belirtti.

Yapay Zeka Düzenlemeleriyle İlgili Çatışmalar Devam Ediyor

Her ne kadar birçok teklifte anlaşmaya varmış olsalar da yapay zeka ile ilgili konular grevin başlıca nedenlerinden biri olmaya devam etti ve hangi tür sanatçının yapay zeka korumasına tabii olması gerektiği konusunda uzlaşmaya varılamadı, teklifler reddedildi.

Oyun şirketleriyse şartların yeterli olduğunu ve oyuncuların onayının gerektiğini savundu. Oyun şirketleri adına konuşan Audrey Cooling, "SAG-AFTRA tarafından temsil edilen sanatçıları prodüksiyonlarımıza dahil etmek istediğimiz için masaya oturduk ve bu son kalan konuyu çözmek için çalışmaya devam edeceğiz. Amacımız, sendikayla bu grevi sona erdirecek bir anlaşmaya varmak." dedi.

Yapay zekâ ile ilgili düzenlemeler ve sanatçı haklarının korunması konusunda hala belirsizlikler mevcut. Her iki taraf da anlaşmazlıkları çözmek için görüşmelerine devam ediyor. Sorunların çözülmesi için atılacak adımlar ve gelişmeler hakkında bilgi vermeye devam edeceğiz.