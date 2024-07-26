Video oyun dünyasında büyük bir grev kararı alındı. Yaklaşık 2.500 kişiden oluşan video oyun sanatçısı, yapay zekâ ve düşük maaşalar nedeniyle grev kararı aldı. Alınan karar, en büyük firmaları bile etkileyecek.

Bir süredir zaten durgun olan video oyun dünyasını iyice zora sokacak bir gelişme yaşandı. ABD'de 2.500'den fazla sanatçı, greve gideceğini duyurdu. Aralarında seslendirme sanatçıları, aktörler, dublör koordinatörleri, şarkıcı, dansçı ve arka planda çalışan diğer sanatçılardan oluşan bu 2.500 kişi, belirsiz süreliğine iş bırakacak.

Yapılan resmî açıklamaya göre video oyun sanatçılarının grev kararı almasının temel nedeni, yapay zekâ etkisi. Greve giden sanatçılar, yapay zekâ teknolojileri ile seslerinin, yüzlerinin ve diğer özelliklerinin kolayca kopyalanabileceğini düşünüyorlar. Video oyun dünyasının dev isimleri, konuyla ilgili müzakerelerde iyi niyetli davrandıklarını söylüyor olsalar da sanatçıları ikna edememiş durumdalar.

Video oyun dünyasının en büyük firmaları bile grevden etkilenecek!

Edinilen bilgilere göre video oyun dünyasının en büyük isimleri bile grevden etkilenecek. Bu bağlamda; Activision ve Electronic Arts başta olmak üzere Insomniac Games, Take 2 Productions, WB Games ve Disney Character Voices gibi firmalardaki çalışanlar, alınan karar kapsamında iş bırakacaklar. Bu da dev firmaların geliştirilmekte olan AAA oyunlarını doğrudan etkileyecektir.

Video oyun sanatçıları, yaşanan enflasyonist ortamda daha iyi gelir elde etmek istiyorlar. Ayrıca yapay zekâ ile ilgili çalışmalar yapılması ve yapay zekânın etkilerinin azaltılması da isteniyor. Ancak tüm bunlara nasıl bir çözüm bulunacağı henüz belli değil. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.