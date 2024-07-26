Rockstar'dan bir sözcü, ABD'de oyun sektöründen sanatçıların başlattığı grevin GTA 6'yı etkileyip etkilemeyeceğini açıkladı.

Oyun dünyası, bugün ABD’den gelen haberle sarsılmıştı. Sektörde çalışan seslendirme sanatçılarından aktörlere kadar binlerce kişinin, düşük maaşlar ve yapay zekâ kullanımı nedeniyle belirli süreliğine greve gideceği duyurulmuştu. Hâliyle oyunları da etkileyebileceği konuşluuyordu. Bunlardan biri de son yılların en çok beklenen yapımı GTA 6’ydı.

Oyunseverler, grevin GTA 6’yı etkileyip etkilemeyeceğini, herhangi bir erteleme olup olmayacağını merak ediyordu. Bu konuda rahatlatan bir açıklama geldi.

Grev, GTA 6’nın geliştirilme sürecini etkilemeyecek

Kotaku’nun Rockstar’dan aldığı bilgilere göre GTA 6, grevin dışında kalacak. Açıklamada, grevi gerçekleştiren sendika SAG-AFTRA’ya üye olanların oyunda çalışmaya devam edebileceği aktarıldı. Bu da şimdilik herhangi bir ertelemenin söz konusu olmayacağını gösteriyor.

Oyunseverleri yeniden Vice City’e götürecek GTA 6, Rockstar’ın normal planlarına göre 2025’in sonbahar aylarında bizlerle buluşacak. Çok uzun süredir beklendiğini düşündüğümüzde grevden etkilenmemesinin rahatlatıcı olduğunu söyleyebiliriz. İlerleyen zamanlarda bir değişiklik olup olmayacağını göreceğiz.

GTA 6 fragmanı: