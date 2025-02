Hafızalarımıza kazınan çoğu oyunda yer almış efsane arabalara göz atıyoruz. Bakalım siz kaçını hatırlayacaksınız?

Oyun dünyasından aklımızda kalan pek çok şey var. Grafikler, hikâyeler, karakterler hatta NPC’ler. Ve tabii ki vura kıra kullandığımız, nice yarış kazandığımız arabalar…

Biz de bu içeriğimizde oyunlardaki ikonik arabaları yeniden hatırlamaya karar verdik. Hazırsanız aşağı kaydırmaya başlayabilirsiniz.

Uğruna çok emek verdiğimiz: BMW M3 GTR

Need for Speed: Most Wanted’ta hikâyenin merkezinde yer alan ve henüz oyun başında kaybettiğimiz BMW M3 GTR’ı tekrar kazanmak için çok emek vermiştik…

'Riders on the Storm' eşliğinde: Nissan 350Z

Yine NFS’nin unutulmaz arabalarından biriyle devam ediyoruz. NFS Underground 2’de oyunun hemen başında kullanmaya başladığımız Nissan 350Z’yi sonrasında sahibine teslim ediyor ve ilk arabamızı seçiyorduk.

Biraz Viper biraz Corvette: Banshee

Grand Theft Auto (GTA) serisinin en ikonik arabalarından biri olan Banshee, ilk olarak GTA III ile karşımıza çıkmıştı. Araba, Dodge Viper ve Corvette’ten esinlenerek tasarlandı.

Midtown Madness’in efsanelerinden: AUDI TT

Oyunun en ikonik arabalarından biri olan AUDI TT, yarışlarda da en dengeli ve hızlı araçlardan biriydi.

GTA San Andreas’teki ‘Lowrider’ arabalar

Oyunda ‘Cesar Vialpando’ görevinde karşımıza çıkan bu araba, zorlu kontrolleriyle görev sonrası parmaklarda biraz ağrı yapma etkiliydi.

BONUS: Witcher’ın sadık atı Rouch

Her ne kadar bir araba olmasa bile çok kahrımızı çektiği için ona da bu listede yer vermek istedik. Kendisini zaman zaman bir çatının üstü gibi garip yerlerde görsek bile her ıslık çaldığında üşenmez, dört nala yanımıza gelirdi. Seni de unutmadık Rouch…

