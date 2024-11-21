Tam 22 yıl önce piyasaya sürülen ancak oyun seven kimsenin unutamadığı ve kolayca unutamayacağı bir oyun düşünün… Kendisi, bu içeriğimizin de konusu olan GTA Vice City.

2002’de piyasaya sürülen GTA Vice City, hikâyesi, müzikleri ve atmosferiyle ikonik oyunlar arasına girmeyi başarmış ve dünya çapında tam 17 milyonun üzerinde kopya satmıştı.

Biz de GTA Vice City’i bu kadar unutulmaz yapan tüm detayları yeniden hatırlayalım dedik. Hazırsanız sizi aşağıya alalım.

GTA Vice City, az kalsın GTA 3 için bir DLC olacakmış.

GTA Vice City, başta yapımcısı Rockstar Games’in GTA III için planladığı bir DLC’ydi. Ancak oyun geliştikçe, hikâyenin yeni bir oyun için daha doğru olacağını düşündüler. Çünkü tüm bunları GTA III’e DLC olarak eklemek çok zor olacaktı.

İlk defa tamamen seslendirilen bir ana karakter...

GTA Vice City'nin ana karakteri, 'yüzme becerisi ile meşhur Tommy Vercetti', GTA serisinin tamamen seslendirilmiş ilk ana karakteriydi. Tommy Vercetti’yi ünlü aktör Ray Liotta seslendirdi.

Sadece 9 ayda geliştirilmiş.

GTA Vice City, Rockstar North tarafından yaklaşık 9 ay gibi çok kısa bir sürede geliştirildi. Oyun, GTA III’ün oyun motoru olan RenderWare kullanılarak geliştirildi. Bu nedenle mekaniklerin yeniden hazırlanmasına gerek kalmadı. (Tabii ki daha sonra oyun dosyalarında pek çok tamamlanamayan harita bulundu, bazı eksikler de yok değildi)

Bazı ülkelerde yasaklandı, bazı ülkere özel versiyonları yapıldı.

Oyun, uyuşturucu ticareti, şiddet gibi temaları nedeniyle Hindistan, Avustralya, Çin gibi pek çok ülkede yasaklandı ve dağıtımı durduruldu. Bazı ülkelerdeyse oyun içeriğinde değişikliklere gidildi. Mesela Almanya’daki versiyonu daha az şiddet unsuru içeriyordu.

Yeni araçları ilk defa Vice City ile kullanabildik.

Vice City'de oyuncular helikopter gibi hava araçlarını kullanabildi. Ayrıca seride motosikletlerin kullanıldığı ilk oyun da Vice City’ydi.

Rockstar, müzik konusunda yatırım yapmaktan kaçınmamıştı.

GTA Vice City oynayanların oyuna dair unutamadığı detaylardan biri de müzikleriydi. Zaten içinde Michael Jackson, Laura Branigan gibi sanatçıların olduğu bir liste nasıl unutulsun ki?

Rockstar, tüm bu sanatçıların parçalarını lisanslayarak oyuna ekledi. Ayrıca oyunda 7 farklı radyo istasyonunun 7 farklı sunucusu bulunuyordu. GTA Vice City’nin müziklerinin oyun dünyasında bir standart belirlediğini ve oyunun ruhunu çok iyi bir şekilde yaşatmayı başardığını söyleyebiliriz.

Konu müzikten açılmışken, içeriğimizi noktalamadan önce Self Control eşliğinde sizi Vice City sokaklarıyla baş başa bırakalım:

Bu içeriklere de göz atabilirsiniz: