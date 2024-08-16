Meta, uzun zamandır beklenen GTA: San Andreas VR projesini süresiz olarak erteledi. Projenin geleceği hakkında net bir bilgi yok.

Meta, uzun zamandır merakla beklenen Grand Theft Auto: San Andreas'ın VR sürümünün süresiz olarak ertelendiğini duyurdu. 2021'de duyurulan bu proje hakkında uzun bir süredir bilgi verilmiyordu.

Meta'nın Connect etkinliğinde, VR sürümünün “yıllar süren bir çalışma” olduğu belirtilmişti. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, bu yeni versiyonun oyunculara açık dünya deneyimini sanal gerçeklikte tamamen yeni bir şekilde yaşama imkanı sunacağını ifade etmişti. Ancak Meta ve Rockstar Games bu süre zarfında proje hakkında herhangi bir ekran görüntüsü veya video paylaşmamıştı.

GTA: San Andreas VR sürümünün ertelenme sebebi açıklanmadı

Şimdi ise Meta'dan gelen açıklamaya göre, GTA: San Andreas'ın VR sürümü süresiz olarak ertelendiğini öğreniyoruz. Resmi YouTube kanalında yapılan açıklamada, “GTA: San Andreas süresiz olarak ertelendi. Şu anda diğer projelere odaklanıyoruz.” denildi. Şirket gelecekte Rockstar Games ile yeniden işbirliği yapmayı dört gözle beklediklerini belirtti. Ancak oyunun neden ertelendiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

GTA: San Andreas’ın VR versiyonunun ne zaman piyasaya çıkacağı veya tamamen iptal edilip edilmeyeceği konusunda hala net bir bilgi bulunmuyor. Bu gelişme VR oyun tutkunları ve Grand Theft Auto serisi hayranları için büyük bir hayal kırıklığı oluşturmuş durumda.