Eski bir Rockstar geliştiricisi, GTA San Andreas'ta herkesin aklına kazınan bazı gizemlerin nedenlerini açıkladı. Artık oyuncuların yanına neden rastgele uçak düştüğünü ve bir NPC'nin neden fotoğraf çekip intihar ettiğini biliyoruz.

2004 yılında piyasaya sürülen ve tarihe adını altın harflerle yazdıran GTA San Andreas, her oyun gibi birçok nedeni bilinmeyen içeriğe sahip. Oynayanların çok karşılaştığı rastgele uçak düşmesi ve bir NPC’nin (oynanamayan karakter) fotoğraf çekip intihar etmesi bunlardan en merak edilenlerden.

Yıllardır gizemi çözülemeyen bu iki durum hakkında nihayet bir açıklama geldi. Oyunda çalışan eski bir Rockstar geliştiricisi, bu ikisinin neden yaşandığını açıkladı.

Öncelikle düşen uçağa bakalım

Merak edilen ilk konu uçakların rastgele bir şekilde doğması ve düşmesi. Uçaklar, ortada hiçbir neden yokken birden gökyüzünde belirebiliyor, yanınıza düşüyor ve patlıyor. Oyunu yeterince oynayanlar bu tarz bir durumla muhtemelen karşılaşmıştır.

İntihar eden NPC ise şu şekilde

Bu kesinlikle daha ilginç. Yukarıdaki videodan da görebildiğiniz üzere elinde fotoğraf makinesi bulunan bir oynanamayan karakter okyanusun yanındaki bir tepede beliriyor. Bu NPC, fotoğraf çektikten sonra suyun içine girerek âdeta intihar ediyor. Devamında da vücudunun suyun altında kaldığı görülebiliyor.

Peki neden oluyor bunlar?

Obbe Vermej isimli geliştirici, her iki gizemi de aydınlattı. 2 Nisan günü X üzerinden yaptığı bir paylaşımda oyunda oyuncuya yakın bir şekilde periyodik olarak beliren uçaklar olduğunu ifade etti. Buna göre yazdığı kod, uçağın hareket yönünü tarayarak uçuş yolundaki potansiyel engelleri aramasını sağlıyordu.

Ancak kaynak kullanımını sınırlamak için taramanın sadece uçağın gövdesi ve kanat uçları için olmasını sağladı. Bu durum, küçük engellerin tespit edilememesine neden oldu ve bazen düşmesine yol açtı. Ayrıca uçakların yanlış hızda doğabildiğini ve yükseklik kaybedebildiklerini de ekledi. Tüm bunlar sonucunda oyunda herkesin aklına kazınan hata oluştu. Vermej, uçakların oyuncunun yakınında uçmasını sağlayan özelliği tamamen kaldırmayı düşündüğünü bile ekledi. İyi ki öyle bir şey olmamış diyebiliriz.

Vermej’in bir diğer aydınlattığı konu fotoğraf çekip intihar eden NPC. Geliştiriciye göre oyundaki NPC’lerin belli bir senaryolu aktiviteyi veya eylemi tamamladıktan sonra yönelmesi gereken oyun içi ögeler var. Burada da benzer bir şey yaşanıyor. Karakter, fotoğraf çekme eylemini gerçekleştirdikten sonra normalde gitmesi gereken yöne doğru yöneliyor. Yani muhtemelen en yakın öge suyun olduğu tarafta ve NPC de bu yüzden suyun içine giriyor. Sonuç olarak da bu ürpertici sahne ortaya çıkıyor.