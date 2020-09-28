Bir oyunun PC’de kaç TL, PS4’te kaç TL olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bugün sizlere popüler oyunların 3 popüler platformda hangi fiyat tarifesiyle satıldığını araştırdık. Bu fiyatlara göre özellikle PlayStation kullanıcıları oyun oynamak için çok yüksek paralar ödüyor.

Gerek yurt dışında yeni nesil konsolların gelmesi gerekse de ülkemizde dövizin artmasıyla birlikte oynadığımız oyunlar artık lüks olmaya başladı. PC oyuncuları fiyat konusunda daha şanslı olsa da özellikle konsol oyuncuları 700 TL’yi geçen oyun fiyatlarıyla karşılaşıyor.

Eğer oyun oynamak için kendinize bir platform arıyor, ancak bu konuda kararsız kaldıysanız, bugünkü haberimiz size bir rehber olabilir. Şu anda piyasada bulunan 12 popüler oyunun hangi platformda kaç TL fiyat etiketine sahip olduğunu açıklayacağız. Siz de oyun oynayacak bir platform arıyorsanız, bu fiyatları göz önünde bulundurabilirsiniz. Bu oyunlardan üçünün henüz satışa çıkmadığını hatırlatmak gerekiyor. Hazırsanız listemize başlayalım.

Popüler oyunlar hangi platformda kaç TL’den satılıyor?

Mafia: Definitive Edition

Grand Theft Auto V Premium Edition

FIFA 20

NBA 2K20

eFootball PES 2020

Need for Speed Heat

Red Dead Redemption 2

Marvel’s Avengers

DOOM Eternal

Assassin’s Creed Valhalla

Cyberpunk 2077

Far Cry 6

Mafia: Definitive Edition

PC (Steam): 259 TL

PS4: 259 TL

Xbox One: 259 TL

Grand Theft Auto V Premium Online Edition

PC (Steam): 83,60 TL (Yüzde 60 indirimli)

PS4: 319 TL

Xbox One: 82,50 TL (Yüzde 50 indirimli)

FIFA 20

PC (Durmaplay): 89,5 TL (Yüzde 80 indirimli)

PS4: 679 TL

Xbox One: 427,50 TL

NBA 2K20

PC (Steam): 249 TL

PS4: 639 TL

Xbox One: 457,50 TL

eFootball PES 2020

PC (Steam): 99 TL

PS4: 134 TL

Xbox One: 134 TL

Need for Speed Heat Deluxe Edition

PC (Steam): 499 TL

PS4: 779 TL

Xbox One: 539 TL

Red Dead Redemption 2

PC (Steam): 200,33 TL (Yüzde 33 indirimli)

PS4: 469 TL (PS Plus’a sahip olanlara 332 TL)

Xbox One: 254,70 TL (Yüzde 55 indirimli)

Marvel’s Avengers

PC (Steam): 289 TL

PS4: 679 TL

Xbox One: 430 TL

DOOM Eternal

PC (Steam): 199 TL

PS4: 469 TL

Xbox One: 470 TL

Assassin’s Creed Valhalla (Çıkış Tarihi: 10 Kasım 2020)

PC (Epic Store): 269 TL

PS4: 470 TL

Xbox One: 470 TL

Cyberpunk 2077 (Çıkış Tarihi: 19 Kasım 2020)

PC (Steam): 249 TL

PS4: 459 TL

Xbox One: 468 TL

Far Cry 6 (Çıkış Tarihi: 18 Şubat 2021)

PC (Epic Store): 269 TL

PS4: 470 TL

Xbox One: 470 TL

Platforma göre oyunların toplam fiyatı ne?

3’ü yakında çıkacak toplam 12 popüler oyunu listelediğimiz içeriğimizde en pahalı platform PS4 olarak gözüküyor. Xbox’ın da fiyatları yüksek sayılabilecek düzeydeyken, aralarında en iyi fiyat politikası ise PC’de bulunuyor. Bu 12 oyunun hepsini satın alsaydınız, hangi platformda kaç TL ödemeniz gerektiğine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

PC: 2.754,43 TL

PS4: 5.825 TL

Xbox One: 4.462,2 TL

Not: Toplam fiyatlarda şu anda alabileceğiniz indirimli fiyatları esas aldık.

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