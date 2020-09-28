Gerek yurt dışında yeni nesil konsolların gelmesi gerekse de ülkemizde dövizin artmasıyla birlikte oynadığımız oyunlar artık lüks olmaya başladı. PC oyuncuları fiyat konusunda daha şanslı olsa da özellikle konsol oyuncuları 700 TL’yi geçen oyun fiyatlarıyla karşılaşıyor.
Eğer oyun oynamak için kendinize bir platform arıyor, ancak bu konuda kararsız kaldıysanız, bugünkü haberimiz size bir rehber olabilir. Şu anda piyasada bulunan 12 popüler oyunun hangi platformda kaç TL fiyat etiketine sahip olduğunu açıklayacağız. Siz de oyun oynayacak bir platform arıyorsanız, bu fiyatları göz önünde bulundurabilirsiniz. Bu oyunlardan üçünün henüz satışa çıkmadığını hatırlatmak gerekiyor. Hazırsanız listemize başlayalım.
Popüler oyunlar hangi platformda kaç TL’den satılıyor?
- Mafia: Definitive Edition
- Grand Theft Auto V Premium Edition
- FIFA 20
- NBA 2K20
- eFootball PES 2020
- Need for Speed Heat
- Red Dead Redemption 2
- Marvel’s Avengers
- DOOM Eternal
- Assassin’s Creed Valhalla
- Cyberpunk 2077
- Far Cry 6
Mafia: Definitive Edition
- PC (Steam): 259 TL
- PS4: 259 TL
- Xbox One: 259 TL
Grand Theft Auto V Premium Online Edition
- PC (Steam): 83,60 TL (Yüzde 60 indirimli)
- PS4: 319 TL
- Xbox One: 82,50 TL (Yüzde 50 indirimli)
FIFA 20
- PC (Durmaplay): 89,5 TL (Yüzde 80 indirimli)
- PS4: 679 TL
- Xbox One: 427,50 TL
NBA 2K20
- PC (Steam): 249 TL
- PS4: 639 TL
- Xbox One: 457,50 TL
eFootball PES 2020
- PC (Steam): 99 TL
- PS4: 134 TL
- Xbox One: 134 TL
Need for Speed Heat Deluxe Edition
- PC (Steam): 499 TL
- PS4: 779 TL
- Xbox One: 539 TL
Red Dead Redemption 2
- PC (Steam): 200,33 TL (Yüzde 33 indirimli)
- PS4: 469 TL (PS Plus’a sahip olanlara 332 TL)
- Xbox One: 254,70 TL (Yüzde 55 indirimli)
Marvel’s Avengers
- PC (Steam): 289 TL
- PS4: 679 TL
- Xbox One: 430 TL
DOOM Eternal
- PC (Steam): 199 TL
- PS4: 469 TL
- Xbox One: 470 TL
Assassin’s Creed Valhalla (Çıkış Tarihi: 10 Kasım 2020)
- PC (Epic Store): 269 TL
- PS4: 470 TL
- Xbox One: 470 TL
Cyberpunk 2077 (Çıkış Tarihi: 19 Kasım 2020)
- PC (Steam): 249 TL
- PS4: 459 TL
- Xbox One: 468 TL
Far Cry 6 (Çıkış Tarihi: 18 Şubat 2021)
- PC (Epic Store): 269 TL
- PS4: 470 TL
- Xbox One: 470 TL
Platforma göre oyunların toplam fiyatı ne?
3’ü yakında çıkacak toplam 12 popüler oyunu listelediğimiz içeriğimizde en pahalı platform PS4 olarak gözüküyor. Xbox’ın da fiyatları yüksek sayılabilecek düzeydeyken, aralarında en iyi fiyat politikası ise PC’de bulunuyor. Bu 12 oyunun hepsini satın alsaydınız, hangi platformda kaç TL ödemeniz gerektiğine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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PC: 2.754,43 TL
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PS4: 5.825 TL
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Xbox One: 4.462,2 TL
Not: Toplam fiyatlarda şu anda alabileceğiniz indirimli fiyatları esas aldık.
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