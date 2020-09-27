PlayStation Türkiye, Oyun Fiyatlarına Zam Yaptı

PlayStation Türkiye; Marvel's Avengers, FIFA 2020, PES 2021, Need for Speed Heat gibi birçok oyunun fiyatında dudak uçuklatan zamlar yaptı. 500 TL seviyesinde olan maksimum oyun fiyatları, yeni zamların ardından 700 TL'yi aşmış durumda.

Ülkemizde ateş pahası olan konsol oyunu fiyatları, her geçen gün artmaya devam ediyor. Oyuncular henüz yeni nesil konsolların fiyatını hazmedememişken PlayStation Türkiye, yine birçok oyuncuyu hayal kırıklığına uğratacak bir kararla oyun fiyatlarında ciddi bir artışa gitti.

Yapılan son zamlarla birlikte daha önceleri 500 TL bandında olan maksimum oyun fiyatları, şu anda 700 TL'yi aşmış durumda. PlayStation Türkiye ekibi fiyat artışına bir neden göstermese de artışa sebep olarak döviz kuru ve PlayStation 5 oyunlarının 80 euro seviyesinden satışa çıkacak olması gösterilebilir.

Birçok oyunun fiyatı arttı:

Fiyat artışları henüz PlayStation Store'daki tüm oyunlara yansımamış ve bazı oyunlar hâlâ eski fiyatından satışa sunuluyor olsa da birçok büyük oyunun yaşanan artıştan nasibini aldığını söyleyebiliriz. Bu noktada göze çarpan ilk oyun, geçtiğimiz aylarda yıl ortası fırsatlarıyla 259,50 TL'den satışa sunulan Need for Speed Heat Deluxe Edition oluyor. Oyun, şu anda 779 TL'den listeleniyor.

Bununla birlikte geçtiğimiz dönemlerde PlayStation Store'da 429 TL'den listelenen Marvel's Avengers'ın fiyatı 679 TL'ye, geçtiğimiz ayki PS Store kampanyalarıyla fiyatı 30 TL'ye kadar düşen FIFA 20 yine 679 TL'ye, 199 TL'den duyurulan PES 2021 eFootball PES 2021 Season Update'in fiyatı ise 319 TL'ye çıkmış durumda.

PS Plus fiyatları da zamlanacak:

İlk olarak bu yılın başlarında PlayStation Plus fiyatlarına zam yapma kararı alan PlayStation Türkiye ekibi, pandemi nedeniyle zamları bir süreliğine ertelemek zorunda kalmıştı. Eğer planlarda herhangi bir değişiklik yapılmazsa zamlı yeni fiyatlar, 29 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacak.

Fiyat artışlarından sonra normalde 24 TL olan 1 aylık PlayStation Plus aboneliği 40 TL'ye, 75 TL olan 3 aylık abonelik 100 TL'ye, 180 TL olan 12 aylık abonelik ise 240 TL'ye çıkacak.