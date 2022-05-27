Üçten Fazla Çocuğa Sahip Olmak Beyni Nasıl Etkiliyor

Yapılan araştırmalara göre üç veya daha fazla çocuğa sahip olmak ilerleyen yaşlarda bilişsel performansın kötüleşmesiyle doğrudan ilişkili.

Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Okulu, Robert Butler Columbia Yaşlanma Merkezi ve Paris-Dauphine Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, üç ya da daha fazla çocuğa sahip olmanın ilerleyen yaşlarda ebeveynlerde olumsuz bir etki yarattığını ortaya çıkardı. Ayrıca bu sonuçlara göre yüksek doğurganlık oranları Avrupa’nın kuzeyinde finansal kaynakları azaltıyor ve bölgedeki sosyal kaynakları iyileştirmiyor.

Araştırma başta Almanya, Fransa ve İtalya olmak üzere 20 Avrupa ülkesi ve İsrail’de yaşayan yaşlı nüfus baz alınarak yapıldı. Yapılan testler sonucunda üç veya daha fazla çocuğa sahip olmanın insan hayatının sonraki dönemlerinde bilişsel performansın kötüleşmesiyle ilişkili olduğu belirlendi.

Hem erkekler hem de kadınlarda benzer etkiler görülüyor

Araştırmacılar, üçten fazla çocuğu sahip olmanın ilerleyen yaşlardaki insanların bilişsel işlevini ne derecede etkilediğini incelemek için Avrupa Sağlık, Yaşlanma ve Emeklilik Anketi'nden (SHARE) elde edilen verileri analiz etti. Elde edilen verilere göre daha fazla çocuğa sahip olan ebeveynler daha fazla stres yaşayabiliyor bu yüzden de bilişsel yönden uyarıcı olan dinlenme gibi boş zaman faaliyetlerine daha az zaman ayırıyorlar. Bu durum, uyku eksikliği anlamına geliyor ve uyku eksikliği sağlıksız yaşama neden oluyor. Bunun sonucunda da bilişsel gerileme ortaya çıkabiliyor.

Araştırmaya katılan kişiler 65 yaş ve üzeri erkek ve kadınlardan oluşuyordu. Her ailenin en az iki çocuğu vardı. Sonuçlara göre üç ve daha fazla çocuğa sahip olmak 6,2 yıl yaşlanmaya denk geliyor. Ayrıca bu etki erkekler ve kadınlarda benzer şekilde görülüyor.

Üç ya da daha fazla çocuk bilişsel işlevi çeşitli yollarla etkileyebilir

Araştırmaya göre aşırı doğum oranları, ilerleyen yaşlarda bilişi farklı yollarla etkiliyor. Fazla çocuğa sahip olmak çoğu zaman büyük finansal maliyetlere neden olabiliyor. Çocukların doğdukları ilk andan itibaren ortaya çıkan masrafları aile gelirini azaltıyor. Bu durumda da bütün ailenin yaşam standardı düşebilir ve ebeveynler büyük stres, sıkıntılar yaşayabilir. Yaşanan bu sıkıntılar beynin çalışma işlevini önemli ölçüde olumsuz etkiliyor.

“Peki hiç mi üçten fazla çocuğa sahip olmanın olumlu yanı yok?” diyen okurlarımıza araştırmacılar şöyle yanıt veriyor: “Uyku eksikliği, erken yaşlanma, finansal zorlukların yanı sıra çocuk sahibi olmak yaşlı insanlarda bilişsel bozulma ve bunama gibi önemli risk faktörleri oluşturan sosyal izolasyon yani yalnızlık riskini azaltır. Sık sık sosyal etkileşime girmek ilerleyen yaşlarda bilişsel gerilemeye karşı bir koruma oluşturabilir.”

Araştırmacılar gelecekteki çalışmalarda, çocuk sahibi olmamanın yaşlılıkta bilişsel işlev üzerindeki etkilerini araştırmayı düşünüyor.