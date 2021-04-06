Oyun Oynarken Gaza Getirecek 29 Efsane Rap Şarkısı

Eğer sizler de benim gibi çekişmeli oyunları seven biriyseniz, oynadığınız oyunun yanında gaza getirecek müzikler de arıyorsunuzdur. Elbette herkesi gaza getirecek farklı müzik türleri var. Bundan hareketle sizler için oyun oynarken size eşlik edecek ve oyun performansınızı bir tık yukarı taşıyacak müzik önerilerine başlayacağız. İlk listemizde ise oyunların yanında mükemmel bir eşlikçi olan rap müzikleri yer alıyor. Özellikle ses kasma gerektirmeyen League of Legends, Dota 2 gibi MOBA'lar veya World of Warcraft, Black Desert gibi MMORPG oyunlarla çok uyumlu olan bu müzikler, 5'te 5 yolculuğunuzda size yardımcı olacak.
Yayınladığımız listede Eminem, Nicki Minaj, Coolio gibi dünyaca ünlü rap şarkıcıları bulunuyor. Elbette bunlarla birlikte Ceza, Tankurt Manas, Tanerman, Contra, Hidra gibi yerli isimler bulunuyor.
Listemizi hazırladık ama bu müziklerin genel anlamda online oyunlarla gittiğini de unutmadık. YouTube'dan bu müzikleri açarsanız, bu tarz online oyunlarda ping sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Bunun önüne geçmek için YouTube oynatma listesinin dışında sizlere bir de Spotify listesi sunuyoruz. YouTube oynatma listesine buraya tıklayarak, Spotify oynatma listesine ise buraya tıklayarak ulaşabileceğinizi hatırlatalım.
Oyun oynarken gaza getirecek rap müzikleri Spotify çalma listesi
Ayrıca unutmadan söylemekte fayda var. Bu liste dışında ülkemizde ve dünyada sayısız başarılı rap müziği var. Sizin aklınıza gelenleri yorumlar kısmında bizlerle paylaşırsanız, içeriğimizi güncellediğimiz zaman bu müziklere de yer veririz.
Oyun oynarken gaza getirecek RAP müzikleri
Coolio - Gangsta Paradise
Tankurt Manas - Mola
Contra - Kıvılcım
Hidra - Ölüme İnat
Nicki Minaj - Super Bass
Tankurt Manas - Hepsini Vur
Ceza - Yerli Plaka
Dr. Dre ft. Snoop Dogg - Still D.R.E.
Patron, Sagopa Kajmer - Siyah
Norm Ender - İçinde Patlar
Patron - Benden Bu Kadar
Defhkan, Allame - Oyunun Kralı
Josh A - Revenge
Murda & Ezhel - AYA
Eminem - Till I Collapse
MERO - Baller Ios
Patron - Manzaralar
Delinquent Habits - Return Of The Tres
Uzi - Makina
Tanerman & Eda Gören feat. Tankurt Manas - Uzay
Sansar Salvo - Dum Taka Dum
Norm Ender - Çıktık Yine Yollara
Eminem - Rap God
Şehinşah - Yak Yak Yak
Patron - Güzel Kızlar Patron Dinler
Velet - Çatla
Murda & Ezhel - Bi Sonraki Hayatımda Gel
Akon ft. Eminem - Smack That
Eminem - Lose Yourself