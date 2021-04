Oyun Oynarken Gaza Getirecek 29 Efsane Rap Şarkısı

Özellikle ses kasmanın şart olmadığı oyunlar oynadığımızda bizi gaza getirmesi için müziklere başvururuz. Bugün sizlere oyun oynarken dinlediğinizde performansınızı bir tık yukarı çıkaracak rap müziklerini listeliyoruz.

Eğer sizler de benim gibi çekişmeli oyunları seven biriyseniz, oynadığınız oyunun yanında gaza getirecek müzikler de arıyorsunuzdur. Elbette herkesi gaza getirecek farklı müzik türleri var. Bundan hareketle sizler için oyun oynarken size eşlik edecek ve oyun performansınızı bir tık yukarı taşıyacak müzik önerilerine başlayacağız. İlk listemizde ise oyunların yanında mükemmel bir eşlikçi olan rap müzikleri yer alıyor. Özellikle ses kasma gerektirmeyen League of Legends, Dota 2 gibi MOBA'lar veya World of Warcraft, Black Desert gibi MMORPG oyunlarla çok uyumlu olan bu müzikler, 5'te 5 yolculuğunuzda size yardımcı olacak.

Yayınladığımız listede Eminem, Nicki Minaj, Coolio gibi dünyaca ünlü rap şarkıcıları bulunuyor. Elbette bunlarla birlikte Ceza, Tankurt Manas, Tanerman, Contra, Hidra gibi yerli isimler bulunuyor.

Listemizi hazırladık ama bu müziklerin genel anlamda online oyunlarla gittiğini de unutmadık. YouTube'dan bu müzikleri açarsanız, bu tarz online oyunlarda ping sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Bunun önüne geçmek için YouTube oynatma listesinin dışında sizlere bir de Spotify listesi sunuyoruz. YouTube oynatma listesine buraya tıklayarak, Spotify oynatma listesine ise buraya tıklayarak ulaşabileceğinizi hatırlatalım.

Oyun oynarken gaza getirecek rap müzikleri Spotify çalma listesi

Ayrıca unutmadan söylemekte fayda var. Bu liste dışında ülkemizde ve dünyada sayısız başarılı rap müziği var. Sizin aklınıza gelenleri yorumlar kısmında bizlerle paylaşırsanız, içeriğimizi güncellediğimiz zaman bu müziklere de yer veririz.

Oyun oynarken gaza getirecek RAP müzikleri

Coolio - Gangsta Paradise

Tankurt Manas - Mola

Contra - Kıvılcım

Hidra - Ölüme İnat

Nicki Minaj - Super Bass

Tankurt Manas - Hepsini Vur

Ceza - Yerli Plaka

Dr. Dre ft. Snoop Dogg - Still D.R.E.

Patron, Sagopa Kajmer - Siyah

Norm Ender - İçinde Patlar

Patron - Benden Bu Kadar

Defhkan, Allame - Oyunun Kralı

Josh A - Revenge

Murda & Ezhel - AYA

Eminem - Till I Collapse

MERO - Baller Ios

Patron - Manzaralar

Delinquent Habits - Return Of The Tres

Uzi - Makina

Tanerman & Eda Gören feat. Tankurt Manas - Uzay

Sansar Salvo - Dum Taka Dum

Norm Ender - Çıktık Yine Yollara

Eminem - Rap God

Şehinşah - Yak Yak Yak

Patron - Güzel Kızlar Patron Dinler

Velet - Çatla

Murda & Ezhel - Bi Sonraki Hayatımda Gel

Akon ft. Eminem - Smack That

Eminem - Lose Yourself