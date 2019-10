Her kaliteli filmin arkasında sağlam bir müzik listesi yatar. Bugün, bu cümleyi kanıtlayacak 47 filmi listeleyeceğiz.

Bir filmin kaliteli olması için bir takım bileşenlere ihtiyaç vardır. Mesela çok iyi bir görüntü yönetmeni, sağlam bir hikaye kurgusu, başarılı oyunculuklar. Peki, bütün bunları bir araya getirsek dahi bir film kaliteli sınıfına girer mi? Pek çok kişinin göz ardı ettiği, ancak kaliteli filmlerin hepsinde var olan ve tüm bu saydıklarımızı birleştiren bir güzellik var: Film müzikleri.

Dünyanın en başarılı filmleri olarak nitelendirdiğimiz pek çok filmde görüyoruz ki film müzikleri iyi olan filmler diğer filmlere nazaran daha fazla ön planda oluyor. Bugün sizlere, arka planda yer aldığı her saniye filme dair olan duygularınızı en üst seviyeye çıkaracak birbirinden başarılı film müziklerini listeleyeceğiz.

Unutmadan söyleyelim; bu listemizi belirli aralıklarla güncelleyeceğiz. Yeniden güncellendiğinde listede yer alırsa çok iyi olur dediğiniz film müziklerini yorumlar kısmında bizlere iletebilirsiniz.

Son Güncelleme: 20.10.2019

En İyi Film Müzikleri

Joker

Listemizde yer almayı başaran en yeni film ile karşınızdayız. Joker, alışık olduğumuz süper kahraman filmlerinin aksine bize belirli bir felsefesi olan, dram yönü ağır basmış bir film sundu. Çıktığı günden beri çokça beğenilen film, müzikleriyle o karanlık Gotham şehrini bizlere çok iyi yansıtmayı başardı. Üstelik bunu yaparken Joker’in iç dünyasını da anlamamıza yardımcı oldu.

The Message (Çağrı)

The Message, ya da ülkemizde bilinen adıyla Çağrı, islam aleminin en özel filmlerinden biri olarak gösteriliyor. İzleyen kişide çok büyük bir etki bırakan bu efsane kült yapım, kulaklarımıza kazınan müziğiyle de bu etkide önemli bir rol oynuyordu. Ünlü fransız müzisyen Maurice Jarre tarafından bestelenen müzik, filmle bütünleşip sizleri filmin içine almasıyla ünlüydü. Hz. Muhammed’in önderliğinde İslamiyet’in doğuşunu anlatan film, bugün bile hafızalarımızın en özel yerinde bulunuyor.

Babam ve Oğlum

Bu listeye girmeyi hak eden çok fazla Türk filmi var. İlerleyen günlerde bu filmleri de eklemeye çalışacağız, ancak modern Türk sinema tarihinin en başarılı filmlerinden olan Babam ve Oğlum’u bu listeye ilk sırada almalıydık. Evanthia Reboutsika imzalı müzikler, ülkemizin en büyük yönetmenlerinden Çağan Irmak imzalı filmi bir iki gömlek yukarıya çıkarıyor. En sert insanı bile ağlatma iddialı film, baba ve oğul arasındaki o sevgiyi, özlemi, kavgayı anlatıyor. 1980’li yıllarda geçen bu film, müzikleriyle her zaman özel bir yere sahip olacak.

Rain Man (Yağmur Adam)

Çıktığı dönemde büyük ses getiren Rain Man, sayısız oscar ödülü almış bir film. Dustin Hoffman, Tom Cruise gibi isimleri bünyesinde barındıran film, içinize işleyen Hans Zİmmer müzikleriyle sizi bir yolculuğa çıkarıyordu.

Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi): Rohan ve Gondor Müzikleri

Yüzüklerin Efendisi’nin çok seçkin bir müzik arşivi var. İleride bu müzikleri de listemize eklemek isteriz. Bugün ise Rohan ve Gondor savaşlarında duyduğumuz o tüylerimizi diken diken eden müzikleri sizlere sunuyoruz. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filminde Rohan’ın Gondor’a yardıma gelip Théoden’in yaptığı o efsane konuşma sırasında çalan müzik uyumu, müziğin tam kılıç kalkanlar karşı karşıya geldiği anda kesilmesi… Kabul edelim, belki de bir daha hayatımız boyunca böyle bir filmle karşılaşmayacağız.

The Back to the Future (Geleceğe Dönüş)

Sinema tarihinin en ünlü bilim kurgu filmlerinden biri olan Geleceğe Dönüş serisi, müzikleriyle de bir nesle zaman yolculuğunu merak ettirmişti. Son derece fazla hayran kitlesine sahip bir film olan Geleceğe Dönüş, dünyanın en ünlü filmlerinden biri olmaya devam edecek gibi duruyor.

The Intouchables (Can Dostum)

Bir Fransız filmi olan Can Dostum, zengin bir engelli insan ve bu insanın bakıcısının arasındaki ilişkiyi anlatıyor. Son derece duygu yüklü bir film olan Can Dostum, başarılı müzikleriyle de bunu önemli ölçüde başarıyor.

Planet Earth II

Dünyanın en başarılı belgesellerinden olan Dünya Gezegeni 2, arkasında Hans Zimmer’ın imzası bulunan müzikleriyle bizlere enfes bir deneyim sunuyor. Bizim de içinde bulunduğumuz Dünya’nın güzelliklerini her yönüyle gösteren bu belgesele, kendisiyle aynı derecede başarılı müzikler eşlik ediyor.

Sunshine (Gün Işığı)

Yakıtını tamamen tüketip yok olma sürecine giren Güneş’i hayata döndürmkle görevli bir ekibin Güneş’e olan yolculuğunu anlatan enfes bir film olan Sunshine, çıktığı dönemde filmi kadar müziğiyle de beğeni toplamıştı.

True Romance (Çılgın Romantik)

Çılgın Romantik, sık sık karşımıza çıkan romantik filmlerden çok farklı bir filmdi. Döneminin o solunamaz atmosferini çok iyi gösteren bir film olması ve başarılı hikayesiyle beğenilen film, yine bir Hans Zimmer klasiği sonucu adını efsane film müzikleri listesine de ekleyebiliyor.

8 Mile (8 Mil)

Eminem, RAP dünyasında kendini herkese ispatlamış bir şarkıcı. Üstelik bunu başarılı bir oyunculuk sergilediği 8 Mile filmiyle de gösterdi. Filmin bütün müzikleri başarılı, ancak Lose Yourself’in kendine özel bir yeri bulunmakta.

Godfather (Baba)

Dünyanın en iyi filmlerinden biri olan Baba, filmin ününü dahi aşmış müziği ile tüm zamanların en iyi film müzikleri arasında gösteriliyor.

Skyfall

James Bond’un başarılı filmlerinden biri olan Skyfall, gerek ülkemizde geçen sahneleriyle gerekse doyurucu aksiyonuyla çok konuşuldu, ancak bir o kadar konuşulan bir şey daha vardı: Adele tarafından söylenen film müziği. Filmle aynı adı taşıyan müzik, çıktığı dönem ve sonrasında çok büyük ses getirdi.

Pulp Fiction (Ucuz Roman)

Biri kült film mi dedi? Ucuz Roman, her yönüyle efsane bir seri, ancak Misirlou şarkısı da ayrıca güzel. İnsan üzerinde bir koşma, ileriye gitme isteği uyandırdığını söyleyebiliriz.

Ghost (Hayalet)

UNCHAINED MELODY. Günümüzde çoğu kişi bu ismi bilmeyecektir. Righteous Brothers’ın ölümsüz müziği, isim olarak çoğu kişinin bilmediği ancak dinlemeye başladığı ilk 5 saniyede tanıyacağı bir müzik. Açıkçası filme de inanılmaz yakıştığını düşünüyorum. Romantik filmlerin en iddialıları arasında kendine yer ediniyor.

Titanic (Titanik)

Titanik, günümüzdeki çıkan filmlerin bile gişesini yakalamakta zorlandığı efsane bir film. Gerçek bir hikayeyi sağlam bir öyküyle birleştiren film, bizlere Dünya tarihinin en başarılı müziklerinden birini bıraktı. Celine Dion’un akıllara kazınan eseri My Heart Will Go On’u bilmeyeniniz yoktur herhalde.

Jurassic Park

Bir neslin rüyalarında sık sık yer alan Jurassic Park filminin o efsane müziği ile karşınızdayız. Müziği dinlediğinizde Jurassic döneminin o yeşillikleri arasına kendinizi atıp dinozor besleyesiniz geliyor.

Avengers (Yenilmezler)

Marvel, Yenilmezler serisini sonlandırdı, ancak bunu yaparken her şeyiyle sağlam bir seri çıkardı. Bunun içinde elbette film müzikleri de var. Filmin o gaza getiren, “bak şimdi Iron Man gelecek” dedirten müziğini unutmamak gerekiyor.

Amelie

Avrupa yapımı filmler bazı şeyleri başarma konusunda eksiklere sahip olsa da müzik kesinlikle onlardan biri değil. Müziksel anlamda kendini geliştiren Avrupa ülkeleri, bu hünerlerini filmlerde çok iyi kullanıyor. Amelie de bu filmler arasında en çok ön plana çıkanlardan biri.

John Wick

Saf aksiyon mu istiyorsunuz? O zaman uğrayacağınız kapı John Wick’dir. Filmin müzikleri de bunu kanıtlar nitelikte.

Saw (Testere)

Ülkemizde de en sevilen filmler arasında yer alan Testere, korku filmleri arasında kendine çok sağlam bir yer ediniyor. Bu sağlam yeri edinmesinde filmin başarılı müziklerinin fazlasıyla etkisi bulunuyor.

The Last Mohicans (Son Mohikan)

1757 yılında gerçekleşen Fransa - Yerli savaşını konu alan Son Mohikan, hepimizin aklımıza kazınan ve insanın içine adeta cesaret aşılayan bir müziğe sahip.

Requiem For a Dream (Bir Rüya İçin Ağıt)

Filmi izleyen insan sayısı yukarıdaki filmlere göre biraz daha az, yalnız izleyen kişiler bilecektir ki görüp görebileceğiniz en psikolojik filmlerden birisi kendisi. Zaten ünlü müziği de bunu kanıtlar nitelikte. Birbiriyle bağlantılı insanların uğuşturucu kullanmaya başlamasını ve bu uyuşturucunun onlara ne yaptırdığını gösteren çarpıcı bir film. +18 bir film olan Bir Rüya İçin Ağıt, yaşı uygun olan herkes tarafından izlenmesi gereken filmlerden birisi. Filmi izledikten sonra belirli bir süre etkisi altında kalabileceğinizi de hatırlatalım.

Gladiator (Gladyatör)

Russel Crowe’u kendisi yapan film diyebiliriz Gladyatör için. Filmin başından sonuna kadar hissettiğimiz o epik ambiyansın ardında elbette ki Hans Zimmer gibi bir dahinin besteleri bulunmakta. Gladyatör, gerek hikayesi gerek bize sunduğu renk paleti gerekse de müzikleriyle sinema dünyasının kült filmleri arasında yer alıyor.

Kill Bill

İntikam. Sarı. Kan. Bu üç kelime birleştiğinde dünya üzerinde akla gelen ilk şey Uma Thurman’ın efsane oyunculuğuyla ölümsüzleşen Kill Bill filmi oluyor. Filmi izlerken sizi etkileyecek bir diğer şey ise ıslık melodisine sahip efsane müziği olacak.

Top Gun

Yaşlanmamaya yemin etmiş Tom Cruise’un bugünden çok da farklı olmayan gençlik zamanında çekilen film, yine herkesin yakından tanıdığı bir film müziğini de beraberinde getiriyor.

Spider-Man 2 (Örümcek Adam 2)

İlk Örümcek Adam serisinin 2. filmi, her ne kadar günümüzde sıkça eleştirilse de ilk çıktığında fazlasıyla sevilmişti. Dr. Octopus’la karşılaşan Örümcek Adam’ımıza çok sağlam bir müzik de eşlik ediyordu.

Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi): Shire

Yüzüklerin Efendisi’nin çok fazla kaliteli müziği var. Bunların hepsini burada veremeyiz, ancak elimizde güneşin, huzurun, mutluluğun notalaşmış halini gösteren çok güzel bir müzik var. Hobbit köyü Shire için yapılmış olan müzik, en sinirli insanı bile rahatlatacak cinsten.

Pirates of the Caribbean (Karayip Korsanları)

Film müziği denildiği zaman zaten akla gelen ilk filmlerden birisi Karayip Korsanları oluyor. Hans Zimmer’ın da pek çok müziği bulunan efsane seri, günümüzün en popüler filmleri arasında yer almaya devam ediyor.

Matrix

Bilim kurgunun en başarılı örneklerinden olan Matrix, müziği ile de hafızalarımızın kıyı köşelerinin birinde kendine yer etti. Dünyanın gerçekliğini bize sorgulatan müzik, seriyi gözümüzde daha da değerli kılıyor.

Fast and Furious 7 (Hızlı ve Öfkeli 7)

Hızlı ve Öfkeli serilerinin başrol oyuncularından olan Paul Walker’ın acı bir şekilde ölmesinin ardından çekilen ilk Hızlı ve Öfkeli filmi, Walker’a veda etmesiyle de çok duygusal anlar yaşattı. Bu veda sahnesi için yazılan See You Again şarkısı bu özel sahneyi unutulmaz kılmayı başardı. Şarkının YouTube’da şu anda 4 milyar 196 milyon izlenme sayısına ulaştığını da hatırlatalım.

Lion King (Aslan Kral)

Çocukluğumuzun efsane filmlerinden biriyle daha karşınızdayız. Aslan Kral, pek çok insanın hayatında özel bir yere sahip. Filmin müziği de insanın içinde bambaşka duyguların oluşmasını sağlıyor.

The Dark Knight Rises (Kara Şövalye Yükseliyor)

Joker’li Kara Şövalye filminin ardından gelen Kara Şövalye Yükseliyor, belki beklentilerin biraz altında kaldı ancak müzik konusunda bizleri muhteşem bir besteyle tanıştırdı. DC’nin karanlık çizgisini bu tatlarda korumaya devam etseydi çok daha iyi olurdu dedirtecek Hans Zimmer imzalı müzik, serinin tüm soundtrack’lerinle birleşince eşsiz bir şeyi bize sunuyor.

Inception (Başlangıç)

Evet biliyoruz, daha şimdiden çok fazla Hans Zimmer gördünüz, ancak söylemeliyim bu daha başlangıç. Ünlü sanatçının en başarılı parçalarından biri olarak gösterilen Time, Başlangıç filmi ile hafızalarımıza kazındı. Muhteşem bir hikaye örgüsünün arkasında filme anlam kazandırmaya çalışırken müzikler bize sık sık yardımcı oldu.

Leon

Kült filmlerin arasında kendisine sağlam bir yer edinen, bir dönemin tarz trendini belirleyen Leon, Sting’in ölümsüz eseri Shape of My Heart şarkısı ile akıllarımıza kazındı. Natalie Portman’ın 13 yaşında olmasına rağmen muhteşem oyunculuk sergilediği film, dünyada izlenmesi gereken filmler arasında yer alıyor.

Interstellar (Yıldızlararası)

Uzay boşluğunda, dünyadan, ailenizden en uzak noktada olduğunuzu hayal edin. Elinizde fazla bir seçenek yok, uzayın bütün fizik kuralları sizin küçük kızınıza ulaşamamanız için uğraşıyor. İşte Hans Zimmer, bu ambiyansı bir müzikle size aktarabiliyor. S.T.A.Y isimli beste, dünyanın tozlar içinde yok olmaya yüz tuttuğu ve insanların artık son bir umut olarak uzayda kurtuluş aradığı Yıldızlararası filmini daha da özel kılıyor. Film, 2014 yapımı olmasına rağmen serimizin kült filmleri arasında yer alıyor.

Schindler's List (Schindler’in Listesi)

2. Dünya Savaşı, daha önce yaşanan tüm savaşlardan daha kanlı bir savaştı. Bu savaş sonucunda milyonlarca masum insan hayatını kaybetti. Schinder’in Listesi, karanlığın içinde bile bir ışık olduğunu bizlere gösteriyor.

Braveheart (Cesur Yürek)

Cesur Yürek, başarılı hikayesiyle bizi mest eden bir filmdi. Elbette, güzel filmlerin hemen hemen hepsinde olduğu gibi müzik olarak da son derece kaliteli seçimler yapılmıştı.

Bodyguard

Romantik müzik denildiğinde aklımıza gelen ilk müziklerden biri olan I Will Always Love You, bu film için yazıldı. Şarkının sahibi filmin başrol oyuncusu olunca çok daha dokunaklı bir filmle karşılaşıyoruz.

Rocky

Biri gaza getirme mi dedi, Rocky bu konuda en başarılı filmlerden biri. Bu başarısının ardında, dünya üzerindeki hemen hemen herkesin dinlediği müziğinin bulunduğunu söyleyebiliriz. İnsanın içerisinde boksör olma duygusu doğurmuyor mu sizce de?

The Good The Bad and The Ugly (İyi Kötü Çirkin)

Western filmlerin en ünlü temsilcilerinden biri olan İyi Kötü Çirkin, Clint Eastwood gibi bir efsane ile karşımıza çıkıyor. 1966 yapımı olan filmin müziği de hala hafızalarımızda yer ediniyor.

Harry Potter

Harry Potter, diğer filmlere göre müzik konusunda biraz zayıf kalıyor, ancak buna rağmen listemizde olmayı hak etti. Çocukluğumuzda bu sesi az duymadık sonuçta.

Avatar

Avatar, pek çok yönden unutulmaz bir filmdi. Öncelikle sinema evrenini yepyeni bir teknolojiyle tanıştırmıştı. Bu yönünün dışında çok sağlam bir hikayeyle de gelen film, bize sunduğu yeni dünyayı ve bu dünyanın savaşını müzikleriyle de hissetmemizi sağlıyor.

Sweet November (Kasım’da Aşk Başkadır)

Keanu Reeves mi sağlam müziklerin olduğu filmde oynuyor, yoksa kaliteli filmler mi hem sağlam müzik hem de Reeves’i tercih ediyor bilemiyoruz, ancak bu adam adeta kaliteyi çeken bir mıknatıs gibi. Kasım’da Aşk Başkadır filminde yer alan Enya imzalı Only Time şarkısı da bunlardan biri.

Pearl Harbor

Yine bir Hans Zimmer dokunuşu. ABD’nin 2. Dünya Savaşı’na katılmasını ve savaşın seyrini Almanya’dan İngiltere ve kendi tarafına çekmesine neden olan Pearl Harbor saldırısını anlatan film, savaşın her ne şekilde, kiminle, kime karşı olduğu fark etmeksizin çok kötü bir şey olduğunu bizlere gösteriyor.

Mission Impossible (Görevimiz Tehlike)

Görevimiz Tehlike denildiğinde filmin kendisinden çok müziği hatırlanıyor. Bir operasyon olduğunda arka plana fazlasıyla yakışan müzik, bugün bile herkes tarafından sevilerek dinleniyor.

Star Wars (Yıldız Savaşları)

Star Wars’un ikonikleşen İmparatorluk Marşı’nı dinlemeyen yoktur herhalde. Darth Vader çıktığı zamanlarda karşımıza çıkan bu marş, son derece etkileyici sahnelerin oluşmasına da neden olurdu.

Listemiz şimdilik burada bitiyor. Eğer bu müzikler dışında kesinle bu da olmalıydı dediğiniz müzikler varsa yorumlarda bize iletebilirsiniz.