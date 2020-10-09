Pek çok kişiyi adeta ekrana kilitleyerek haftalarca yeni bölümlerini bekleten diziler, hepimiz için özel bir yere sahiptir. Bu diziler, filmlerin aksine daha yavaş ve karakterlerin hikayesine odaklanarak ilerlerler, bu sayede de kendine daha da fazla çekebilirler.
Hepimiz, hayatımızın bir noktasında sevdiğimiz dizi için uzun maratonlar yapmışızdır. Peki bizleri böylesine ekrana kilitleyen dizilerin kaliteli olmasının arkasındaki en büyük sebepler neler? Elbette oyunculuk, hikaye, kamera açıları çok önemlidir, ancak en az onlar kadar önemli bir şey daha vardır: Müzikler. Dizinin gerek orijinal müzikleri gerekse de içerisinde yer alan şarkılar izleyiciyi içine çekerek hikayeye bağlar. Bugün sizlere en çok beğenilen bazı dizi müziklerini listeleyeceğiz.
Unutmadan söyleyelim, bu liste belirli aralıklarla güncellenecektir. Dünya üzerinde çok fazla dizi var ve elbette aralarında çok başarılı müzikler var. Bu sebeple bir sonraki güncellememizde listemize eklememizi istediğiniz müzikleri yorumlar kısmında bizlere iletebilirsiniz.
Son güncelleme tarihi: 9.10.2020
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En başarılı dizi müzikleri
- Game of Thrones
- Behzat Ç.
- Dark
- Deliyürek
- Doctor Who
- Sherlock Holmes
- Friends
- Kurtlar Vadisi
- Shameless
- Yalancı Yarim
- Breaking Bad
- The X-Files
- Spartacus
- How i met Your Mother
- True Blood
- Mad Men
- Yılan Hikayesi
- The Big Bang Theory
- Sons of Anarchy
- Pink Panther
- Knight Rider
- Adanalı
- Narcos
- Vikings
- Peaky Blinders
- Ezel
Game of Thrones
Dizi müziği denildiğinde belki de ilk akla gelen tını, Game of Thrones’un müziğidir. Dizinin o taht savaşını konu alan hikayesini bize çok iyi şekilde yansıtan müzik, dizinin efsaneleşmesinde de önemli aktörler arasında yer alıyor.
Behzat Ç.
Türk dizileri günümüzde bazı kalıplara oturmuş olsa da birkaç sene geriye gittiğimizde çok güzel dizilerimiz vardı. Bu dizilerden biri olan Behzat Ç., gerek jenerik müziği gerekse de Pilli Bebek’in muhteşem şarkılarıyla sadece güzel bir hikaye değil, aynı zamanda müziksel anlamda da son derece doyurucu bölümler içeriyordu.
Dark
Netflix’in beyin yakan dizisi Dark, müzikleriyle de bu amacını desteklemeye devam ediyor. Son derece hipnoz edici bir özelliğe sahip Dark müzikleri, sizde yeniden diziye başlama isteği uyandırabilir.
Deliyürek
Pazartesi günlerini bekleme sebebimiz olan Deliyürek dizisi, yayınlandığı dönemde tüm Türkiye’yi ekranlara kilitliyordu. Deliyürek’i hiç izlemeyen kişilerin bile dinleyince suratında hoş bir gülümseme bırakacak müziği ise Türk dizi tarihinin en ünlü müziklerinden biri oldu.
Doctor Who
İlk yayın tarihinin ardından 57 sene geçen tarihin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Doctor Who, bu uzay - zaman yolculuğunda bizlere enfes müzikler de sundu. Jenerik müziği zaten ikon olan Doctor Who’nun “The Long Song” müziğine de ayrı bir yer açmak istiyorum. Ayrıca buradan tüm Whovian dostlarımıza selam olsun.
Sherlock Holmes
Çok ince ayrıntılara dikkat ederek suçları açığa çıkaran bir dedektif olan Sherlock Holmes’un BBC imzalı dizisinde, tüm işleyişi çok iyi bir şekilde yansıtan müzikler yer alıyor.
Friends
Friends, final yapmasının üzerinden 15 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen hala gündemde kalmaya devam ediyor. 6 arkadaşın bir apartman dairesindeki hikayesini anlatan dizi, özellikle jenerik müziğiyle hala aklımızda.
Yalancı Yarim
Genç yaşta kaybetmiş olmamıza rağmen gerek kişiliği gerekse de sesiyle ülkemizin en özel şarkıcılarından biri olan Barış Akarsu’nun başrolünde yer aldığı ve söylediği şarkılarla donattığı Yalancı Yarim’i bu listeye almasaydık biraz eksik kalmış olurdu.
Shameless
Ülkemizde de uyarlaması çekilen ünlü dizi Shameless, o özgür ruhunu müziğiyle de bizlere buluşturmuştu. Dizi, bizleri her yeni bölümünde çok hoş bir müzikle karşılıyordu.
Breaking Bad
Son yüzyılın en iyi dizisi seçilen Breaking Bad, müzikleriyle de karşımıza çok iddialı çıktı. Bir kimya öğretmeninin uyuşturucu işine girdiği dizi, o ambiyansını müzikleriyle de bizlere yansıtmayı başarmıştı.
The X-Files
İnternette daha çok “illuminati” ile özdeşleşen bu müzik, hemen hemen herkesin aşina olduğu bir şarkı. FBI ajanlarının sır perdesini aralamaya çalıştığı The X-Files’a da fazlasıyla yakışıyordu.
Kurtlar Vadisi
Kurtlar Vadisi, ülkemizin en ünlü dizileri arasında yer alıyor. Özellikle ilk 97 bölümüyle efsaneleşen dizide çok kaliteli müzikler yer alıyor. Özellikle operasyon müziği, tüm Türkiye’yi gaza getirebiliyordu.
Spartacus
Hala pek çok kişi için dünyanın en iyi dizilerinden biri olarak kabul edilen Spartacus, efsane Trakyalının Roma’ya karşı isyanını çok etkileyici bir şekilde aktarmıştı. Bu noktada da dizinin etkileyici görüntüleri, oyunculukları ve elbette ki müziklerinin büyük etkisi bulunuyor. Spartacus’ü özel yapan şeylerden biri de dizide Türk ezgilerini de görüyor olmamızdı. Hatta bir sahnede “Eledim Eledim” şarkısı duyuluyordu.
How i met Your Mother
Friends’te olduğu gibi giriş müziğiyle bizleri büyüleyen bir başka sitcom’da How i Met Your Mother’dı. 5 arkadaşın MacLaren’s Pub’ta geçirdikleri zamanı anlatan dizi, sadece giriş müziğiyle değil bölümler arasında seçilen şarkılarıyla da çok sevilmişti.
True Blood
Bir dönem çok popüler olan vampir dizileri furyasında kendine yer edinen True Blood, müzik seçimleriyle aralarında en iyi olanıydı.
Mad Men
1960’ların New York’unda geçen dizide reklam şirketi yöneticisi Don Draper’ın hayatına tanıklık ediyoruz. Tüm zamanların en iyi dizilerinden biri olan yapım, müziğiyle de onlarca kişiyi kendine hayran bıraktı.
Yılan Hikayesi
Komiser Memoli ve köy kızı Zeyno’nun arasındaki ilişkiyi anlatan Yılan Hikayesi, yayınlandığı 1999 - 2002 yılları arasında tüm Türkiye’yi televizyon başına kilitlemeyi başarmıştı. O içimizi eriten müziği ise hala hafızalarımızın bir köşesinde yer alıyor.
The Big Bang Theory
Dünyanın en ünlü sit-com’larından olan The Big Bang Theory, genç bilim insanları ve onların güzel komşularının arasındaki hikayeyi anlatıyor. Dizinin giriş müziği ise gerçekten etkileyici.
Sons of Anarchy
Eğer chopper tarzı motorlara ilginiz varsa zaten Sons of Anarchy’i duymuşsunuzdur. Harley Davidson marka motorlarla muhteşem bir görsel şölen sunan dizi, geneli The White Buffalo’ya ait müzikleriyle de kendi izleyicisini memnun etmeyi başarıyor.
Pink Panther
Dünyanın en ünlü çizgi dizilerinden biri olan Pembe Panter’in efsane müziğini duymayan yoktur herhalde.
Adanalı
Oktay Kaynarca, Serenay Sarıkaya gibi isimlerin yer aldığı Adanalı dizisi, hepimizin aklında bir şekilde kalmış olsa da Ceza’nın bu dizi için çıkardığı şarkı, günümüzde bile hala dinleniyor.
Knight Rider
Ülkemizde Kara Şimşek olarak bilinen Knight Rider dizisi, bir döneme damgasını vurmuş bir dizi. Elbette dizinin müziğini de duymayan yoktur diye düşünüyoruz. 1982’de yayınlanmaya başlayan ve 4 sezon süren dizi, o dönemde ülkemizdeki tek kanal olan TRT’de yayınlanmıştı.
Narcos
Narcos, dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçılarından olan Pablo Escobar’ın hayat hikayesini anlatıyor. Netflix’te yayınlanan dizi, çok büyük bir hayran kitlesine ulaşmasının yanında müzikleriyle de çok beğenildi.
Vikings
Efsane Viking kralı Ragnar Lothbrok ve çocuklarının çiftçilikten krallığa yükselen hikayesini anlatan dizi, müzikleriyle de bizleri o dönemlere götürmeyi başarmıştır.
Peaky Blinders
Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere’de faaliyet gösteren “Peaky Blinders” isimli çeteyi anlatan dizi, o eski dönemleri bizlere yansıtmak için müziklerin gücünden de fazlasıyla yararlandı.
Ezel
Türk dizi tarihinin en başarılı örneklerinden biri olan Ezel, muhteşem hikaye ve oyunculuklarının yanında özellikle de müzikleriyle ortaya çıkmıştır. Dizide her biri birbirinden başarılı çok sayıda müzik bulunuyor. Ayrıca Tuncel Kurtiz’in sesinden duyduğumuz efsane şiirler de Ezel’i özel yapan unsurlar arasında yer alıyor.
Listemizin burada sonuna geldik. Peki sizlerin kesinlikle listede olması gerekiyor dediğiniz müzikler var mı? Düşünce ve önerilerinizi yorumlar kısmında bizlere iletebilirsiniz.