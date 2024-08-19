Oyun endüstrisinde çalışan sanatçılar, cinsel içerikli sahneler için daha güvenli çalışma koşulları talep ediyor.

Oyun endüstrisinde çalışan sanatçılar, cinsel içerikli sahnelerde yeterince bilgi verilmeden rol almaktan endişe duyuyor. Performans sanatçıları, bu tür sahnelerin içeriği hakkında önceden bilgi verilmemesinin büyük bir sorun yarattığını belirtiyor. Özellikle cinsel saldırı gibi hassas içerikler içeren sahnelerde, sanatçılar bilgilerin önceden paylaşılmasını ve daha iyi çalışma koşullarını talep ediyor.

Bu sorunu yaşayan Equity üyelerinden biri, önceden bildirilmemiş bir seks sahnesi çekmek zorunda kaldığı deneyimi paylaştı. Sahne sırasında, tamamen erkeklerden oluşan bir ekibin camın arkasından kendisini izlediğini belirtti. "Bu sahneye sesimle uyum sağlamak zorundaydım ve bu çok zor bir deneyimdi. Kendimi hiç bu kadar sarsılmış hissetmemiştim." dedi. Ekibin onu zor bir duruma soktuğunu ve kimsenin iyi olup olmadığını sormadığını vurguladı.

Sanatçıları zorlayan koşullar iyileştirilecek mi?

Sanatçılar, gizlilik kültürünün ve son dakika bilgisi verilmesinin, sahnelerin içeriğini öğrenmelerini engellediğini vurguluyor. Bu durum, pek çok sanatçıyı rahatsız etmekte ve çalışma koşullarını zorlaştırmaktadır. Performans sanatçıları, sahne detaylarının önceden paylaşılması, kapalı setlerde çalışma ve yakınlık koordinatörlerinin görevlendirilmesi gibi düzenlemeler istiyor.

Equity sendikası, bu konuda yeni rehberlikler yayınlayarak sanatçılara daha iyi çalışma koşulları sunmayı hedefliyor. Rehberlikte senaryo özetlerinin ve sahne detaylarının önceden paylaşılması, kapalı set taleplerinin dikkate alınması ve yakınlık koordinatörlerinin atanması gibi öneriler yer alıyor. Bu düzenlemelerin sektör standartlarını iyileştirmesi ve sanatçıların daha sağlıklı bir çalışma ortamı bulmasına yardımcı olması bekleniyor.