2000'ler sonrasında internetin ve daha sonra sosyal medyanın hayatımızdaki belirleyicliğinin artmasıyla birlikte filmler de bu konuyu merkezine alan hikayeleri işlemeye başladı. Türün en iyi örneklerini sizin için derledik.

Facebook'un kuruluş hikayesi, sanal alemin yarattığı tehlikeler, internetin sağladığı kolaylıklar ve dahası... Bu mecralardan birbirinden etkileyici öyküler çıkaran bu filmler, internet ortamının hayatımızı şekillendirmesini incelikle anlatıyor.

Sosyal medyayla muhtemelen iç içe olduğunuz için bu senaryolardaki pek çok detayın aslında hayatınızdan bir parça içerdiğini göreceksiniz. Filmlerin sırf bu yüzden bile izleyiciyi rahatlıkla yakalamayı başardığı söylenebilir.

Sosyal medya ve internet temalı filmler:

Kayıp Aranıyor (Searching)

Profile

Trust

Sanal Hayatlar (Disconnect)

Ben X

Sosyal Ağ (The Social Network)

Host

Yenilik Tutkusu (Newness)

Lolipop (Hard Candy)

Oyun (Nerve)

The Hater (Sala samobójców. Hejter)

Özgün tarzıyla eleştirmenlerin de takdirini kazanan "Kayıp Aranıyor (Searching)", sadece laptop ekranı görüntülerinden oluşmasına rağmen bir an bile sıkmıyor.

Yıl: 2018

Tür: Dram, Gizem, Gerilim

IMDb: 7.6

Yönetmen: Aneesh Chaganty

Oyuncular: John Cho, Debra Messing

Filmde, kaybolan kızını bulmak için bilgisayar üzerinden araştırma yapmaya başlayan bir babanın yaşadıkları konu ediliyor. Bütün sırların saklandığı yer kızının bilgisayarıdır. Kızının bilgisayarını kurcalayan çaresiz baba, kızının kişisel dünyasına da giriş yapacaktır. Bilmediği sırlarla karşılaşan adam, tamamen yok olmadan önce kızını bulmak için onun geride bıraktığı dijital ipuçlarını takip etmelidir.

"Profile" filminin yönetmeni aynı zamanda Searching'in yapımcısı. Aynı özeni ve detay bolluğunu bu filmde de görebiliyorsunuz.

Yıl: 2018

Tür: Gizem, Gerilim

IMDb: 6.8

Yönetmen: Timur Bekmambetov

Oyuncular: Valene Kane, Shazad Latif

Avrupalı genç kadınların IŞİD'e katılarak seks kölesi olmalarını, öldürülmelerini araştıran gazeteci Amy Whittaker, sahte bir Facebook profili açarak terörist bir adamla konuşmaya başlar. Sohbet ilerledikçe kadının gelgitleri artmaya başlayacaktır. Gerçek bir hikayeden esinlenen bir yapım olduğunu da belirtelim.

"Trust"ta, 14 yaşındaki bir kızın, internette tanıştığı gizemli biriyle arkadaşlık kurması sonucu yaşananlar konu ediliyor.

Yıl: 2010

Tür: Suç, Dram, Gerilim

IMDb: 6.9

Yönetmen: David Schwimmer

Oyuncular: Clive Owen, Catherine Keener, Liana Liberato

Kurduğu arkadaşlık ilerledikçe sanal alemin ne kadar tehlikeli olabileceği özellikle de ebeveynler tarafından daha iyi anlaşılacaktır.

"Hayatı olmadığınız yerlerde de yaşamanın sonuçları nelerdir?, İnternetin bize sağladığı özgürlük müdür, tutsaklık mı?" sorularının yanıtlarını "Sanal Hayatlar (Disconnect)" filminde bulacaksınız.

Yıl: 2012

Tür: Dram, Gerilim

IMDb: 7.5

Yönetmen: Henry Alex Rubin

Oyuncular: Jason Bateman, Paula Patton, Alexander Skarsgård

İç içe geçen öykülerle internetin günlük yaşamımıza etkisini anlatan filmde; kimlik hırsızlığı kurbanı gergin çift, sanal zorbalık yapan oğluyla uğraşan eski polis, oğulları intihara kalkışan sevgi dolu anne-baba, yetişkin sitelerde internet kamerası hep açık hırslı TV muhabiri gibi karakterlerin yaşadıkları anlatılıyor.

Günün büyük bir kısmını internette oyun oynayarak geçiren ve kimseye benzemeyen bir karakterin öyküsü: Ben X

Yıl: 2007

Tür: Dram, Gerilim

IMDb: 7.4

Yönetmen: Nic Balthazar

Oyuncular: Greg Timmermans, Laura Verlinden

Kendine özgü hayatı olan Ben, dış dünyadan bağımsız bir şekilde internette oyun oynayarak yaşamını sürdürmektedir. Oyunda, çok güçlü, saygı duyulan bir karakteri vardır. Ben gerçek hayatta da oyundaki gibi bir karaktere sahip olmak istemektedir. Fakat otizmi nedeniyle bu pek kolay değildir.

"Birkaç düşman edinmeden 500 milyon arkadaş kazanamazsınız": Sosyal Ağ (The Social Network)

Yıl: 2010

Tür: Biyografi, Dram

IMDb: 7.7

Yönetmen: David Fincher

Oyuncular: Jesse Eisenberg, Rooney Mara, Andrew Garfield

2003 yılında Mark, üniversitenin bilgisayarlarına sızarak, kampüsteki kadınların bilgilerinden oluşan bir veri tabanını içeren bir site yaratır, ardından yan yana iki fotoğraf koyarak kullanıcılardan hangisinin "daha ateşli" olduğunu seçmesini ister. Sitenin adını Facemash koyar; site bir anda viral olarak tüm Harvard sistemini çökertir. Facemash zamanla Facebook'a dönüşecektir fakat binbir badire atlatarak.

Pandemi döneminde Zoom üzerinden görüşen altı arkadaşın bol gerilimli öyküsü: Host

Yıl: 2020

Tür: Korku, Gizem

IMDb: 6.5

Yönetmen: Rob Savage

Oyuncular: Haley Bishop, Jemma Moore

Çok ama çok tanıdık gelecek unsurlar içeren öyküde, Zoom görüşmesi esnasında kötü bir ruhun musallat olması anlatılıyor. Konu her ne kadar basit görünse de gerçekçilik hissini başarılı bir şekilde vermesi bakımından geçer not alıyor.

Günümüzde internet her şeyimizi şekillendirdiği gibi ilişkilerimizi de şekillendiriyor, fakat olumsuz yönde. "Yenilik Tutkusu (Newness)" filminin bu konuda söyleyecekleri var.

Yıl: 2017

Tür: Dram, Romantik

IMDb: 6.3

Yönetmen: Drake Doremus

Oyuncular: Nicholas Hoult, Laia Costa

Los Angeles'ta, eczacı Martin ve Barcelonalı terapist Gabi Tinder aracılığıyla tanışıp buluştuktan sonra sevgili olmuştur. İlişkiler artık fast-food gibi tüketildiği için bu çift de elindekiyle yetinmeyerek yenilik arayışını bırakmakta zorlanır.

"İnternette chat yapmadan iki kere düşünün!" sloganıyla vizyona giren "Lolipop (Hard Candy)", 14 yaşındaki bir kızla 30 yaşındaki bir adamın internette tanışıp buluşması sonrasında yaşanan beklenmedik olayları ele alıyor.

Yıl: 2005

Tür: Suç, Dram, Gerilim

IMDb: 7.1

Yönetmen: David Slade

Oyuncular: Elliot Page, Patrick Wilson

Kızı dairesine götüren adam, bu buluşmayı gerçekleştirdiği için pişman olacaktır ama iş işten geçmiştir artık. Kız, adamı küçük bir kızın kayıp olmasından sorumlu tutacaktır.

Mavi Balina oyununu andıran sürükleyici bir yapım: Oyun (Nerve)

Yıl: 2016

Tür: Aksiyon, Macera, Suç

IMDb: 6.5

Yönetmen: Henry Joost, Ariel Schulman

Oyuncular: Emma Roberts, Dave Franco

Nerve adlı bir internet sitesinin düzenlediği "doğruluk mu, cesaret mi?" temalı online bir oyunun parçası olan lise öğrencisi, bazı zorlu görevi yerine getirmek zorunda kalacaktır.

Polonya yapımı "The Hater (Sala samobójców. Hejter)", sanal bir kötülüğün gerçek hayattaki kişiliği etkilemesi üzerine rahatsız edici bir film.

Yıl: 2020

Tür: Dram, Gerilim

IMDb: 7.1

Yönetmen: Toshiyuki Mizutani, Jan Komasa

Oyuncular: Maciej Musialowski, Vanessa Aleksander

İki yüzlü bir genç, sanal alemde yaptıkları kötülükleri gerçek hayatına da yansıtmaya başlar. Zamanla şiddet eğilimleri artacaktır.

BELGESEL BONUSU: "Sosyal İkilem (The Social Dilemma)", "Cihazlarımız, profillerimiz bizi dinliyor mu?", "Sosyal medya algoritmaları nasıl işliyor?" gibi can alıcı sorulara çarpıcı yanıtlar veriyor.

Yıl: 2020

Tür: Belgesel

IMDb: 7.6

Yönetmen: Jeff Orlowski

Bu belgesel dramada, sosyal ağların insanlar üzerindeki tehlikeli etkileri, kendi yaratımları konusunda uyarılarda bulunan teknoloji uzmanlarının eşliğinde ele alınıyor.