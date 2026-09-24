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OLED Ekranla Gelen Oyuncu Klavyesi Logitech Pro X2 Rapid Duyuruldu

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Logitech, e-spor odaklı yeni oyuncu klavyesi Pro X2 Rapid modelini duyurdu.

OLED Ekranla Gelen Oyuncu Klavyesi Logitech Pro X2 Rapid Duyuruldu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Bilgisayar ve oyun aksesuarı deyince akla gelen ilk firmalardan biri olan Logitech, yeni ürünleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şimdi ise firma, ikinci nesil rapid-trigger klavyesi Pro X2 Rapid modelini resmi olarak duyurdu.

Pro X2 Rapid modeli, özellikle e-spor odaklı bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden oyuncuların ihtiyacı olan çoğu özelliğe sahip. Aynı zamanda özel bir ekranı olması da dikkat çeken kısımlardan.

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OLED Ekranla Gelen Oyuncu Klavyesi Logitech Pro X2 Rapid Duyuruldu
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Logitech Pro X2 Rapid neler sunuyor?

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TKL form yapısına ve kablolu bağlantı mimarisine sahip olan yeni oyuncu klavyesi, oyuncuların ihtiyaç duyduğu en kritik ayarları yazılıma ihtiyaç duymadan doğrudan cihaz üzerinden değiştirmesine imkân tanıyan entegre bir OLED ekranla geliyor. Oyuncular bu dahili ekran üzerinden Rapid Trigger hassasiyetini, aktivasyon noktalarını, Key Priority ayarlarını ve Lightsync RGB aydınlatma modlarını anlık olarak kontrol edebiliyor.

Logitech, detaylı makro atamaları ve daha derin kişiselleştirme seçenekleri için G Hub yazılım desteğini sunmaya devam ederken donanım tarafında stabiliteyi artırmak adına Space, Enter ve Shift tuşlarında sallantıyı azaltan ve daha tutarlı bir basış hissiyatı sunan vidalı sabitleyicilere yer veriyor. Kutudan XL boyutunda silikon bilek desteği, Esc, Pause/Break, Page Up ve Page Down tuşları için yedek tuş kapakları ve birleşik anahtar/tuş kapağı çıkarma aparatı çıkıyor.

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Klavyenin kalbinde, fabrikasyon olarak yağlanmış yeni KS-20 POM manyetik Hall Effect anahtarları yer alıyor. Bu yeni anahtarlar 30g aktivasyon kuvveti gerektiriyor ve 10g tolerans payına sahip. Bu değerler, ilk modelde yer alan 35g anahtarlara kıyasla daha hafif bir basış hissi sunuyor. Tuşların basış mesafesi 0,1 mm ile 4 mm arasında 0,05 mm’lik hassas adımlarla ayarlanabiliyor. İlk nesil modelde ise bu ayarlama 0,1 mm aralıklarla yapılabiliyordu. Toplam tuş seyahat mesafesi ise 4 mm seviyesinde korunuyor.

Rapid Trigger teknolojisi, tuşun yukarı yönlü hareketi algılandığı an komutu sıfırlayarak en hızlı tepki süresini hedeflerken, hem iç tarama hem de USB polling hızı 8.000 Hz seviyesine çıkarılarak gecikme süreleri minimuma indiriliyor.

Pro X2 Rapid, 363 mm genişlik, 143 mm derinlik ve 38 mm yüksekliğe sahip. 1,8 metrelik USB-A - USB-C kablosu üzerinden bağlanıyor, Windows 10/üzeri ve macOS 12/üzeri işletim sistemlerini destekliyor. Fiyatı Avrupa’da 249,99 euro olarak açıklandı.

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