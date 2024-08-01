Amazon'da indirim fırsatı olarak gözümüze çarpan oyuncu monitörlerini sizler için listeledik.

Özellikle oyun tutkunları ilgilendirecek olan bu indirim içeriğinde, Amazon'da indirime giren oyuncu monitörlerini inceledik. Eğer ki bir monitöre ihtiyacınız varsa bu ürünler size yardımcı olabilir. Gelin bu monitörlere birlikte bakalım.

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İndirimli Oyuncu Monitörleri;

27'' ekran boyutu ve kavisli panel tipiyle, 178 derecelik bir görüş açısına sahip olan Rampage Prime PR27R165C Oyuncu Monitörü; indirimli fiyatı ile günün fırsatı olan monitörler arasında yer alıyor. Ayrıca daha ergonomik bir kullanım için ekran tam dik olarak döndürülebiliyor.

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180 Hz yenileme hızı ve 0.5 ms tepki süresi ile oldukça akıcı görüntüler elde edebileceğiniz Viewsonic VX2428J 24” Gaming Monitör, 24'' ekran boyutu ile karşımıza çıkıyor. Flicker-Free teknolojisi ve Blue Light Filter özelliği sayesinde, uzun süreli kullanımlardan dolayı gözlerin yorulmasını engelleyen bu ürün; Full HD görüntü kalitesine sahip.

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AMD FreeSync ile takılmalara ve görüntü kırılmalarına son verebilecek olan Acer UM.QV0EE.E09 Monitör'de, 2 watt değerinde dahili çift hoparlör bulunuyor. 100 Hz yenileme hızı ve 250 nit parlaklığı bulunan bu ürün, 24'' ekran boyutu ile listemizde yer alıyor.

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1500R kavisli ekranı ile daha derin bir izleme deneyimi sunan MSI G32C4 E2 Oyun Monitörü, 170 Hz ekran yenileme hızı ve Full HD görüntü kalitesi ile satışa sunuluyor. Ayrıca 32'' boyutundaki ekranıyla da büyük ekran sevenler için ideal bir seçenek olabilir.

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165 Hz ekran yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi bulunan ViewSonic VX3218-PC-MHD Oyuncu Monitörü, 32 inç geniş ekran boyutu ile karşımıza çıkıyor. Full HD görüntü kaltesine sahip olan bu ürün, kavisli ekranı ile özellikle oyun oynarken sürükleyici bir deneyim sunar.

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