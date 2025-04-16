Görselleri Ghibli tarzına dönüştürmek son günlerin trendi hâline geldi ve bizler de oyunların nasıl görüneceğini sizler için deneyimledik.

Son dönemde âdeta tüm dünyayı kasıp kavuran ChatGPT'nin görsel oluşturma özelliği, görselleri başarıyla Studio Ghibli stiline dönüştürmesiyle giderek popülerleşti. Biz de bugün, popüler oyunların Ghibli tarzında nasıl görüneceğini sizler için yapay zekâya sorduk.

Bilmeyenler için Studio Ghibli esasında Japonya merkezli bir animasyon şirketinin adı. Hayao Miyazaki'nin animelerinde tercih ettiği bu eşsiz sanat tasarımı, geçmişten bugüne oldukça sevildi ve bugünlerde yapay zekâda görsel dönüştürme dendiğinde akla ilk bu tasarım geliyor.

O hâlde çok uzatmadan sonuçlara geçelim ve birbirinden popüler oyunların Ghibli tarzında nasıl görüneceğine hep birlikte bakalım.

Cyberpunk 2077

DOOM: The Dark Ages

Crysis 2

Mafia 2

GTA 5

EA SPORTS FC 25

Counter-Strike 2

The Witcher 3

VALORANT

PUBG: Battlegrounds

Red Dead Redemption 2

Euro Truck Simulator 2

The Last of Us Part 2

Kingdom Come Deliverance 2

Split Fiction

Son olarak efsaneyle bitirelim: GTA: San Andreas

Peki sizce yapay zekâ hangi oyunu Ghibli tarzına dönüştürmede daha başarılı olmuş? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.