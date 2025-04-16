Son dönemde âdeta tüm dünyayı kasıp kavuran ChatGPT'nin görsel oluşturma özelliği, görselleri başarıyla Studio Ghibli stiline dönüştürmesiyle giderek popülerleşti. Biz de bugün, popüler oyunların Ghibli tarzında nasıl görüneceğini sizler için yapay zekâya sorduk.
Bilmeyenler için Studio Ghibli esasında Japonya merkezli bir animasyon şirketinin adı. Hayao Miyazaki'nin animelerinde tercih ettiği bu eşsiz sanat tasarımı, geçmişten bugüne oldukça sevildi ve bugünlerde yapay zekâda görsel dönüştürme dendiğinde akla ilk bu tasarım geliyor.
O hâlde çok uzatmadan sonuçlara geçelim ve birbirinden popüler oyunların Ghibli tarzında nasıl görüneceğine hep birlikte bakalım.
Seçtiğimiz oyunlar
Cyberpunk 2077
DOOM: The Dark Ages
Crysis 2
Mafia 2
GTA 5
EA SPORTS FC 25
Counter-Strike 2
The Witcher 3
VALORANT
PUBG: Battlegrounds
Red Dead Redemption 2
Euro Truck Simulator 2
The Last of Us Part 2
Kingdom Come Deliverance 2
Split Fiction
Son olarak efsaneyle bitirelim: GTA: San Andreas
Peki sizce yapay zekâ hangi oyunu Ghibli tarzına dönüştürmede daha başarılı olmuş? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.