Bakan Açıkladı: Oyunlar İçin Yeni Yönetmelik Geliyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyanın çocukları üzerindeki etkilerini açıkladı. Oyunlar için yeni yönetmelik geleceğini de duyurdu.

Hükûmetin sosyal medya platformlarının ve dijital oyunların çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle sürekli farklı hamlelerle karşımıza çıktığını görüyorduk. Şimdi ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından bu konular hakkında yeni açıklamalar geldi.

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Türkiye Gazetesi'ne konuşan Göktaş, sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki etkilerine değindi. Öte yandan oyunlar için yepyen bir yönetmelik çıkarılmasının planlandığını da açıkladı.

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Sosyal medya çocukları olumsuz etkiliyor, oyunlar için düzenleme yolda

Göktaş tarafından yapılan açıklamalara göre, sosyal medya platformları çocuklarda ciddi olumsuz etkilere sahip. Platformların bir "ekran ekonomisi" oluşturduğunu, çocukların uyku düzenini bozarken; depresyon, kaygı ve konsantrasyon oranlarını %48 oranında düşürdüğünü belirtmiş.

Yapılan araştırmalar ve bakanlık gözlemleri, çocukların sosyal medyada günlük ortalama 3,5 saatten fazla vakit geçirdiğini ortaya koyuyor. Ancak çocuklar ekran başında geçirdikleri bu sürenin farkında olmuyor ve durumu sıklıkla inkar etme eğilimi gösteriyor. Bakanlık bu doğrultuda hem dijital okuryazarlığı öğretmeyi hem de toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Ortaya çıkan bu risklere karşı Bakanlık, şirketlere geniş yetkiler veren mevcut sistemler yerine daha kontrollü bir yapı üzerinde çalışıyor. Yapılması planlanan düzenlemeyle birlikte platformlara e-Devlet üzerinden giriş öngörülen, veri paylaşımı yapmayan, daha kontrollü ve güvenli bir yönetmelik gelecek.

Bunun yanı sıra oyun dünyasına yönelik hamleler de göreceğiz. Daha önce Roblox ve Discord gibi platformlara yönelik mahkeme kararlarıyla erişim engelleri getirilmişti. Şimdi ise oyunlarla ilgili yeni bir yönetmelik çıkarılması ve özellikle 15-18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılması planlanıyor. Hazırlanan bu yeni yönetmeliğin teknik ve hukuki detaylarının önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.