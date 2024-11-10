Bir oyun oynarken, karakterinizin dar bir geçitten geçmek zorunda kaldığı anlar yaşamışsınızdır. Peki bu dar geçitlerden geçilen sahnelerin aslında bilinmeyen bir amacı olduğunu söylesek? Haydi gelin detayları birlikte inceleyelim.

Oyun oynarken dar bir geçitten yavaşça geçmek zorunda kaldığınız o anları düşünün.

Karakterinizi hızlandırmak için düğmelere basıp dursanız da karakterinizin o dar alandaki hareketleri oldukça yavaş ve o geçit âdeta bitmek bilmiyor. Peki bu sahnelerin aslında bir amaca hizmet ettiğini söylesek?

Bu dar alanlar aslında özenle gizlenmiş birer yükleme ekranı!

Evet yanlış duymadınız.

Modern oyun tasarımında, bu duvar sıkışmaları veya sıkışık geçitler yenilikçi birer yükleme ekranı olarak karşımıza çıkıyor.

Eskiden oyun verileri oldukça küçük olduğundan tüm oyun aynı anda belleğe sığabiliyordu.

Ancak, grafiklerin ve harita boyutlarının devasa ölçeklere ulaştığı günümüzde, oyunların tüm verilerini tek seferde yüklemek neredeyse imkânsız olduğundan, oyun geliştiricileri sadece gerekli olan verileri anlık olarak belleğe yükleyerek dinamik yüklemeyi tercih ediyor.

İşte bu noktada bahsettiğimiz dar geçitler devreye giriyor.

Söz konusu gizli yükleme ekranı tekniği, özellikle büyük haritalara sahip açık dünya oyunlarında sıkça kullanılıyor.

Sizler karakterinizle o sıkışık geçitten geçerken, o esnada bir sonraki sahne veya bölüm arka planda sessizce yükleniyor ve eski alanın verilerini boşaltılıyor.

Dar bir geçit boyunca yavaşça ilerlerken oyun geliştiricileri size kontrol sizdeymiş gibi hissettiriyor ve böylece oyuncu uzun bir yükleme ekranıyla karşılaşarak oyundan kopmadan oyununa devam edebiliyor.

Yani oyun dünyası, ilginizi daima canlı tutmak ve sizi o anın içinde hissettirmek için yenilikçi çözümler eşliğinde elinden geleni yapıyor da diyebiliriz.

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