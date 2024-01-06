Özellikle mobil oyunseverlerin tercihi olan, sizi bağımlı hâle getirip sürekli olarak daha fazla para harcamanıza sebep olan bu “gacha” teriminin nereden geldiğini biliyor musunuz?

Gacha oyunlarının temeli, Japonya’nın “Gashapon” sistemine dayanıyor. Gashapon’u açıklamak için kullanılabilecek en iyi benzetme “sürpriz yumurtalar” olabilir. İçinden ne çıkacağını bilmediğiniz hâlde sizi bu yumurtaları almaya iten bir güç vardır. En sonunda büyük-küçük fark etmeden merakımıza yenik düşerek bu sürpriz yumurtalardan alırız. İşte gacha oyunları da tam olarak bu mantığa sahip!

Hızla büyüyen ve popülerliği artan gacha sistemine dair bilinmeyenleri ve bu sistemi barındıran oyunları sizler için derlediğimiz içeriğimize gelin bir bakalım.

Sınırsız sürpriz yumurtaya ulaşabileceğiniz bir sistem: Gashapon

Japonya’nın ünlü sistemi Gashapon’un çalışma şekli çok basit. Otomata attığınız jeton karşılığında bir kapsül alıyorsunuz ve bu kapsülün içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Tek yapmanız gereken, kapsülü açarak içine bakmak. Peki pek çok insanı heyecanlandıran bu bilinmezlik, aynı zamanda bir bağımlılığa yol açıyor mu? Cevabımız evet.

Bu kapsüllerin içerisinden istediğiniz şeyi çıkarana kadar para harcamaya devam edebilir ya da merakınıza yenik düşerek diğer kapsüllerin içindekileri görmek isteyebilirsiniz. Oyunlardaki “gacha” sisteminin işleyiş şekli de tam olarak buna dayanıyor.

Rastgele çekimler yaparak heyecanı artırmanın en iyi yollarından: Gacha oyunları

Gelin, şimdi Gashapon’un oyunlara nasıl uygulandığına bakalım. "Gacha sistemi" genellikle mobil oyunlarda kullanılan bir mekanizma. Belirli karakterleri, eşyaları veya özellikleri elde etmek için rastgele çekimler yaptığınız bu sistem, sizi oyunlara bağlarken yapımcıların gelir elde etmesini sağlıyor.

Gacha oyun mekaniğinde ödüller tamamen rastgele geliyor.

Belirli bir karakteri, eşyayı ya da özelliği elde etme umuduyla yaptığınız çekimler, genellikle oyun içindeki para birimi kullanılarak yapılıyor ve ödüller rastgele geliyor. Bu da sizi daha çok çekim yapmaya itiyor diyebiliriz.

Tabii daha çok çekim yapmak için gereken şey, para! Yüksek özellikteki ödüller nadir olduğundan onları elde etmek için yüzlerce çekim yapabilirsiniz. İşte bu da gacha oyunlarının büyüsü.

Günümüzde gacha sistemine sahip çok sayıda oyun var. Bu türe sahip oyunlardan bazıları şöyle:

Anime tarzı aksiyon-RPG oyunu: Genshin Impact

Genshin Impact özellikle anime severlerin ilgi duyduğu bir oyun. Peki oyun sizi kendine nasıl bağlıyor? Oyunda “wish” isimli bir sistem bulunuyor. "Primogems" adlı özel bir birimle wish çekilişi yaparak yeni karakterler, silahlar ve ekipmanlar elde edebiliyorsunuz. Tabii şansınız varsa. Sürekli yeni karakterler kazanma heyecanı, farkında olmadan paranızı harcamanıza da sebep oluyor tabii.

Büyüleyici fantastik dünyasıyla: Raid: Shadow Legends

En iyi gacha oyunlarından sayılan Raid: Shadow Legends, milyonlarca indirmeye sahip. Raid: Shadow Legends’ta oyun içi para yükleyebilir ve Small Pack, Rookie Pack, Bulk Value Pack, Extra Savings Pack, Medium Pack, Regular Pack, Large Pack, Pro Value Pack, Micro Pack ve Mini Pack gibi paketler satın alabilirsiniz. Unutmadan söyleyelim; RPG ve gacha sevenler, oyunu ücretsiz bir şekilde indirebilir.

Genshin Impact geliştiricilerinden bir başka oyun: Honkai Impact 3rd

Honkai Impact 3rd, Genshin Impact kadar sevilmese de bıkmadan oynamaya devam edenlerde bağımlılık yapan bir etkiye sahip. Oyunda çok fazla oyun içi öge edinme şansına sahipsiniz. Bu da gacha sisteminin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.

Bitmeyen macera: AFK Arena

Çoğumuzun bildiği ve zaman zaman tekrar oynamaya başladığı AFK Arena’nın da bir gacha oyunu olduğunu biliyor muydunuz? Sürekli yeni bir maceraya atıldığınız oyunda gacha sistemi, karakterler üzerine kurulu. Bununla birlikte günlük görevleri yaptığınız takdirde birçok ödülün sahibi olabilirsiniz.

Grafikleri ve hikâyesiyle efsane bir gacha deneyimi: Epic Seven

Son olarak yine bir anime gacha oyunuyla karşınızdayız. Epic Seven, karakter tabanlı ve kart tabanlı bir gacha sistemi içeriyor. Oyunda 120 çekimlik bir sistem bulunuyor. 120 çekimden sonra “banner” üzerinde bulunan bir karakteri almanız garanti oluyor. "Skystone" olarak bilinen bir para birimini ya satın alınabilir ya da günlük giriş, etkinlikler veya görevleri tamamlama yoluyla kazanabilirsiniz.

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