Kapalı kapılardan geçmeye çalışan karakterler, uçan atlar, kayıp yüzler ve hatta orantısız vücutlar… Oyunlarda sıklıkla görmeye alıştığımız bu hatalar bazen sinir bozucu olsa da çoğu zaman bizleri güldürüyor.

Oyunseverler arasında efsane hâline gelen bu hatalar, yapımcılar tarafından kasten mi yapılıyor bilinmez ama bu hataların biz oyunculara eğlenceli anlar yaşattığını söyleyebiliriz.

Bu içeriğimizde sizler için oyun dünyasında bug’lar (hatalar) olarak isimlendirilen ilginç anları derledik. Lafı daha fazla uzatmadan gelin listemize bir bakalım.

Oyunlardaki hatalar denilince tartışmasız en bilinen oyunlardan: Red Dead Redemption

Red Dead Redemption evreninde atlar çok önemli bir yere sahip. Tabii bu atların bazıları alışılmışın dışında hareketler sergileyebiliyor. Oyunda kendinizi zıplayan at arabalarını ya da uçan atları izlerken bulmaya hazır olun.

Takım arkadaşınız ya da düşmanınız, yerde solucan gibi sürünebilir: Battlefield 3 Beta

Yere uzanıp nişan almış bir hâldeyken solucana dönüştüğünüzü düşünün. Battlefield 3 Beta sürümünde gerçekleşen bu hata, oyuncuları güldürürken absürt anların yaşanmasına da sebep oldu.

"Böyle hata mı olur!" dediğinizi duyar gibiyiz: FIFA 2012

Kafası olmayan futbolcular, büyüyen kaleciler, durduk yere kendini yere atan oyuncular… FIFA’da görülen hatalar bitmek bilmiyor ama en ilginçlerinden biri kesinlikle birbirini öpmeye çalışan oyuncular diyebiliriz.

FIFA’dan sonra akla gelen bir diğer futbol oyunu: PES 2010

Nedendir bilinmez ama PES’te görülen bu hatada Ronaldo’nun halı sahanın derinliklerine doğru gittiği görülüyor. Bu sırada ayaklarının da çok normal olduğu söylenemez.

Birbirinden korkunç hatalarıyla: The Sims

Yaşam simülasyonu olunca işler değişiyor ve oyunlar daha karmaşık hâle gelebiliyor. Bu durumda hatalar da kaçınılmaz oluyor. The Sims’te yaptığınız bebeğinizin beklediğiniz kadar tatlı olmadığını fark edebilirsiniz.

Gördüğünüz bu hata, Ant-Man’den bir sahne değil: Madden NFL 15

Amerikan futbol oyunu Madden NFL 15’te yaşanan ilginç hata yüzünden Tennessee Titans'ta oynayan Christian Kirksey, âdeta Ant-Man’e dönüştü. Diğer oyuncuların yanında küçücük bir boyuta gelen Kirksey de bu olayı fark etti ve bir tweet attı. Hata bununla kalmayıp EA Sports tarafından reklam hâline getirildi.

Daha önce herhangi bir oyunda, kestiğiniz ağaç tarafından öldürülmüş müydünüz?: Valheim

Valheim’de domino etkisi yaratarak ağaç kesmek mümkün ama kestiğiniz ağacın havada uçarak size çarpması herkesin deneyimleyeceği türden bir şey değil. Bu garip hata yüzünden bir ağacın size çarpması sonucu ölebilirsiniz, bizden söylemesi.

Yüzsüz Arno, içinizi ürpertebilir: Assassin's Creed Unity

Assassin's Creed Unity çıktıktan kısa bir süre sonra düzeltilen bu hatada Arno’yu yüzsüz bir şekilde görmeniz mümkün. Kendisi henüz yüklenememiş görüntüsüyle kısa bir süre oyunda bulundu ama daha sonra Ubisoft’un hatayı gidermesi sonucu aramızdan ayrıldı.

Shaunnnn!: Heavy Rain

Heavy Rain’in unutulmaz hatası "Press X to Shaun", Ethan karakterinin Shaun’u aradığı sahnede ortaya çıktı. Tuşa bastığınız sürece “Shaun” diye bağırmaya devam eden Ethan, kimseyi dinlemiyor gibi görünüyor. Bu hata o kadar popüler hâle geldi ki Detroit: Become Human'da bunun benzeri bir sahne Alice karakteri için yapıldı.

Ne dedin sen?: Mass Effect 3

Mass Effect’te görülen hataların geneli karakterlerin gözlerindeki bozukluklar olsa da bu hata oyunun en bilinenlerden. Kafası 365 derece dönebilen Shepard, ilginç anlara sebep oluyor.

Dina’nın vücudunda bir sorun var gibi: The Last of Us

The Last of Us da hatalardan payını alan bir oyun oldu. Ellie ve Dina’nın at üzerindeki görüntüleri oyunseverler tarafından çok konuşuldu. Hatada Dina’nın kafasının ters döndüğü ve vücudunun da normal olmadığı görülüyor.

Johnny Silverhand'ın T-pose (T Pozu) hatası: Cyberpunk 2077

T pozu, karakterler tasarlanırken kullanılan temel pozudur. Oyunlarda sıklıkla karşılaşılan bu hatada, karakterler hareket etmesi gereken yerde bir anda T pozuna geçerler. Bu pozu Cyberpunk’ta Johnny Silverhand'ın da yaptığını görüyoruz.

Bir sepet sayesinde hırsızlık yapmanız çok kolay: The Elder Scrolls V: Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim’in teknik hatalarından biri sayesinde hırsızlık yapmanız çok kolay. Satıcıdan bir şey almak istediğinizde kafasına sepeti geçirip görünmez olun ve bir şeyler çalın.

Hogwarts’a açılan kapı: CS:GO

Duvarların arkasındaki düşmanı görmek bir yana dursun CS:GO’da duvarların içine de girebiliyordunuz. Çok eski bug’lardan biri olsa da listemizde yerini aldı.

Son olarak arabanız yok diye üzülmeyin: Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V’da görünmez bir arabaya binmeniz mümkün. Hata sayesinde sadece kendinizi görseniz de arabanızı sürmeye devam edebilirsiniz.

Sizin favori bug'ınız hangisi?

