Oyunlardaki yağmur efektlerinin nasıl yapıldığını hiç düşündünüz mü? Kulağa oldukça basit gelse de geliştiriciler, donanımı verimli şekilde kullanabilmek adına yağmur için farklı yöntemler geliştiriyor.

Oyun grafiklerinin gün geçtikçe daha gerçekçi bir hâle geldiğini hepimiz biliyoruz. Oyunların atmosferini değiştiren, onları daha etkileyici hâle getiren şeylerden biri de hava durumu. Oyunlarda sıklıkla görmeye alıştığımız bu hava olaylarından biri olan yağmurun yapılış süreci sandığınızdan çok farklı.

Oyun geliştiricileri için yağmur sadece oyunlara eklenen meteorolojik bir olay değil. Yağmur aynı zamanda oyunun hikâyesine katkı sağlayan, ruh dünyanızı etkileyen ve oyunla aranızda duygusal bağ kurmanızı sağlayan bir faktör. Şimdi gelelim bu yağmur efektlerinin nasıl oluşturulduğuna.

Siz, oyun oynarken bütün dünyanıza yağmur yağıyor sanabilirsiniz ama işin aslı öyle değil.

Oyun geliştiricileri sanal manzaraların vazgeçilmezlerinden olan yağmuru oluştururken birkaç farklı yöntem kullanıyor. Tabii bu sırada birden fazla görevi yerine getiren bilgisayarınızın performansının düşmesini önlemek için bazı taktikler uyguluyorlar.

Bu yöntem, her yere dağıtılan yağmur damlaları performansı azaltacağı için başvurulan yöntemlerden biri olsa da oyunların görkemli havasını bir nebze bozdu.

İlk olarak bir Starfield oyuncusunun paylaştığı fotoğrafla tartışma konusu hâline gelen yağmur efekti, oyuncuları bir miktar hayal kırıklığına uğrattı diyebiliriz. Oyundaki yağmurun bütün dünyaya yağdığını düşünen oyuncular, kamera moduna geçildiğinde aslında yağmurun sadece karakterin üzerine yağdığını fark ettiler.

Yağmur efektinin sadece karakterin etrafındaki küçük bir alanda olması aslında şaşırılacak bir durum değil.

Oyun geliştiricileri bunu “frustum culling” olarak adlandırıyor. Peki bu ne demek oluyor? Nereye giderseniz gidin sizi takip eden ve sadece karakterinizin etrafındaki küçük alanda bulunan bir yağmur efekti var.

Oyunun fotoğraf moduyla ortaya çıkan bu sır, aslında oyun geliştiricilerinin oyun dünyasında sıklıkla kullandığı bir yöntem. Bir diğer deyişle sadece kamera açısı içinde yer alan nesnelerin, bellek ve işlemci kullanımının azaltılması için derlenmesi de diyebiliriz.

Bazı yapımcılar yağmur efektini kameraya bağlarken bazıları, Starfield’da olduğu gibi oyuncuya bağlıyor.

Görsel efekt sanatçısı Thomas Francis, oyundaki dünyalara çok sayıda yağmur damlası eklemenin CPU (merkezî işlem birimi) kullanımını artıracağını bunun da oyun deneyiminize etki edeceğine dikkat çekiyor.

Yani ne kadar çok yağmur damlası o kadar çok bilgisayar yavaşlaması diyebiliriz. Siz buna bir taktik mi yoksa bir hile mi dersiniz bilemeyiz ama oyun geliştiricileri, verimli bir yağmur efekti yapmak için çoktan bir yol bulmuşlar.

Bu teknik sadece yağmurda değil; aynı zamanda kar, toz, rüzgâr ve yaprak düşmesi gibi birçok görsel efektte de kullanıyor.

Biz oyuncuların gözünden sağanak yağmur, tipi ya da bir kum fırtınası gibi görünen olayların aslında çok küçük bir alanda gerçekleştiğini bilmek biraz can sıkıcı oluyor doğrusu.

Tam kendini oyunun atmosferine kaptırmış fotoğraf modunda bir anı yakalamak isterken ortaya böyle bir görüntü çıkmasını kim ister ki?

Starfield’den bahsetmişken yağmur manzaralarıyla bizleri büyüleyen oyunlara bakalım:

İsminden de anlaşılacağı gibi dinmek bilmeyen yağmurlarıyla: Rain

Görsel efektleriyle bir başyapıt: Cyberpunk 2077

Büyüleyen atmosferiyle: Heavy Rain

Sağanak yağmurlu bir savaş alanı: Battlefield 4

Batman’in karizmasına karizma katan yağmur efekti: Batman: Arkham Knight

Videonun ilerleyen sahnelerinde yağmura doyduğumuz oyun: Left 4 Dead 2 Hard Rain

Sizin yağmur manzaralarıyla büyülendiğiniz oyunlar hangileri?

Oyunlar hakkındaki diğer içeriklerimiz: