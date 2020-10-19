Pakistan, 10 Günün Ardından TikTok Yasağını Kaldırdı

Platformda paylaşılan videoların "ahlak dışı ve uygunsuz" olması gerekçesiyle 9 Ekim'de TikTok'u yasaklayan Pakistan, uygulama üzerindeki yasağın kaldırıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada TikTok'un vaatlerini yerine getirmemesi durumunda gelecekte bir başka yasaklamanın daha söz konusu olduğu bildirildi.

Geçtiğimiz haziran ayında Çin ile Hindistan arasındaki gerilim nedeniyle Hindistan'da engellenen, Amerika'nın da yakın takibinde olan video paylaşım platformu TikTok, son olarak Pakistan'da yasaklanmıştı. Engellemenin sebebi olarak ise platformda paylaşılan videoların "ahlak dışı ve uygunsuz" olmaları gösterilmişti.

Uygulamanın ülke genelinde yasaklanmasından 10 gün sonra Pakistan, TikTok üzerindeki yasağın kaldırıldığını açıkladı. Pakistan Telekomünikasyon Kurumu (PTA) tarafından yapılan açıklamada, TikTok'un kendilerine videoların "toplumsal normlara ve Pakistan yasalarına göre" yönetileceğini garanti ettiği belirtildi.

TikTok, geçmişte Pakistan'ın yasaklama talep ettiği birçok içerik için işlem yapmadı:

TikTok, geçmişte Pakistan'ın hesaplar ve videolar üzerindeki kısıtlamalara yönelik taleplerine tam olarak yanıt vermemişti. Bu noktada şirketin en son şeffaflık raporu, TikTok'un Pakistan hükümetinin içeriğin kısıtlanmasını istediği 40 hesaptan yalnızca ikisi üzerinde işlem yaptığını gösterdi.

Analiz firması Sensor Tower'a göre Pakistan, toplam 43 milyon yükleme ile uygulama yüklemeleri açısından TikTok'un en büyük 12. pazarı. Bununla birlikte ülke, 6,4 milyondan fazla videonun çekildiği 2020'nin ilk yarısında en çok videonun kaldırıldığı 3. ülke konumunda bulunuyor. Bu videolar, TikTok'un içerik standartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle platformdan kaldırıldı.

TikTok, en büyük pazarlarından biri olan Hindistan'da hâlâ yasaklı durumda ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uygulamaya yönelik yasaklama tehditleri devam ediyor. Gelecekteki olası kısıtlamalar, TikTok'un büyümesini ciddi şekilde etkileyecek olsa da uygulama, şu an için popülerliğini sürdürmeye devam ediyor.

Öte yandan Pakistan, TikTok'un yasaklamasının 'şimdilik' kaldırılmış olmasına rağmen, şirketin verdiği teminatları yerine getirmemesi durumunda gelecekte tekrardan engellenebileceğini söylüyor. Pakistan'ın uygulamayı gelecekte tekrardan yasaklayıp yasaklamayacağını hep birlikte göreceğiz.