Ukraynalı spor eğitmeni ve bu alandaki paylaşımları ile Instagram fenomeni olan Dima Stuzhuk, salgının ilk günlerinde Covid-19 hastalığına inanmıyordu. Tatil için Türkiye'ye gelen fenomen, ikinci günden itibaren semptomları gözlemledi. Ülkesinde dönüp yaptırdığı test pozitif çıkan Stuzhuk, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Salgının en başından bu yana dünya çapındaki koronavirüs vaka sayısı 30 milyona ulaştı. Avrupa'da bazı ülkeler yeniden sokağa çıkma kısıtlamalarını yürürlüğe koyarken, ülkemizde de salgın henüz etkisini kaybetmiş değil. Sosyal ayrım gözetmeyen koronavirüs nedeni ile hayatını kaybedenlerden birisi de Ukraynalı Instagram fenomeni ve spor eğitmeni Dima Stuzhuk oldu.

33 yaşındaki Stuzhuk, NTV'nin haberine göre salgının ilk günlerinde Covid-19'a inanmadığını dile getirdiği bazı paylaşımlar da yapmıştı. Evli ve 3 çocuk babası olan fenomen, geçtiğimiz haftalarda tatil için Türkiye'ye geldi. Tatilin ikinci günü kendisini kötü hissetmeye başlayan Stuzhuk, ilk etapta yaşadığı belirtilerin koronavirüsle ilgili olmadığını düşündü.

Gece gelen nefes darlığı, ertesi gün yoğun öksürük görüldü. Ancak yüksek ateş belirtisi yoktu:

Yaşadıklarını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine aktaran Stuzhuk, ilk etapta yaşadıklarının iklim ve beslenme düzeni değişikliği, klimalı ortamda uyuma nedeniyle gerçekleştiğini düşündü. Ardından semptomları ağırlaştı ve ülkesi Ukrayna'ya dönme kararı aldı, koronavirüs testi yaptırdı.

Ukrayna'da testi pozitif çıkan Stuzhuk, hastanede gözetim altında kalmak için görevlilere ısrarda bulunduğu belirtti. Ancak tadilat olduğu gerekçesi ile reddedildi. Ülkesindeki hastanelerin tamamen insanlarla dolu olduğunu ifade eden fenomen, yemek veya çatal kaşık bile bulunamadığını belirtti.

"Durumum stabil" dedikten 4 gün sonra hayatını kaybetti:

Sürecin ardından evde tedavi görmeye başlayan Stuzhuk, 15 Ekim tarihli paylaşımını "Durumum stabil" açıklaması ile bitirmesine rağmen dört gün sonra semptomların aniden baş göstermesi sonucu yaşamını yitirdi. Stuzhuk'un koronavirüse Türkiye'ye gelmeden önce yakalanıp yakalanmadığı ise henüz netlik kazanmış değil.