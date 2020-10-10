Hindistan'dan Sonra Pakistan da TikTok'u Engelledi

Kısa bir süre içerisinde dünyanın en popüler uygulamalarından bir tanesi haline gelen TikTok, Hindistan'ın ardından Pakistan tarafından da engellendi. Engellenme sebebi olarak ise videoların "ahlak dışı ve uygunsuz" olması gösterildi.

Hindistan'da engellenen ve ABD yönetimiyle de sorunlar yaşayan kısa video paylaşım uygulaması TikTok, Pakistan'da da engellendi. Engellenmenin sebebi olarak ise platformda paylaşılan videoların "ahlak dışı ve uygunsuz" olmaları gösterildi.

Aslında TikTok'un Pakistan'da engellenmesi çok da büyük bir sürpriz sayılmaz. 210 milyondan fazla nüfusa sahip Güney Asya ülkesi, platformda yer alan bazı videoların doğası ve toplum üstündeki etkisi hakkında ciddi endişelere sahip olduğunu daha önce dile getirmişti.

"TikTok, talimatlara uymadı"

Pakistan Telekomünikasyon Merci (Pakistan Telecommunication Authority), cuma günü yaptığı açıklamada, uyarılara ve tanınan zamana rağmen TikTok'un talimatlara uymadığını bu sebepten ötürü uygulamanın engellendiği ifade edildi. Yetkililer, toplumun farklı kesimlerinden birçok şikâyet aldıklarını dile getirdi.

Yaklaşık 75 milyon kişinin internet kullanıcısı olduğu Pakistan'da bazı kişiler, TikTok uygulamasının ve internet sitesinin hâlihazırda kendileri için erişilemez durumda olduğunu söyledi. Pakistan Telekomünikasyon Merci, yetkililerin anlaşmaya açık olduğu konusunda TikTok'un bilgilendirildiğini ifade etti.

Yukarıda da söylediğimiz gibi Pakistan'dan önce komşusu Hindistan da siber güvenlik sebepleriyle TikTok ve Çinli şirketler tarafından geliştirilen birçok uygulamaya erişimi engellemişti. Hindistan, uygulamayı engellemeden önce aylık 200 milyon aktif kullanıcıyla birlikte TikTok'un Çin dışında en çok kullanıldığı ülke konumundaydı.

TikTok, tıpkı Hindistan'da olduğu gibi Pakistan'da da oldukça popüler bir hale gelmişti. Kısa bir süre içerisinde dünyanın en popüler platformlarından bir tanesi haline gelen TikTok'un ABD'deki kaderi de henüz netleşmiş değil.