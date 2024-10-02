PUBG'nin arkasındaki şirket Krafton, Palworld'ün mobil versiyonunu geliştirmek için Pocketpair ile anlaşma imzaladı.

Bu yılın başlarında piyasaya sürülen Pocketpair imzalı Palworld, ilk çıktığında dünyayı kasıp kavurmuştu. Öyle ki Pokemon benzeri karakterlere sahip açık dünya hayatta kalma türündeki yapım, Steam’de en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına sahip oyunlar arasına bile girmişti. Ancak sonrasında popülaritesini biraz kaybetmişti.

Palworld’ün geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde PlayStation 5’e geldiğini görmüştük. Oyuncular, başka platformlara gelip gelmeyeceğini merak ederken bugün bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Oyunun mobile geleceği duyuruldu.

Krafton, Palworld’ü mobile getirecek

PUBG’nin arkasındaki şirket Krafton, Pocketpair ile Palworld için anlaşma imzaladı. Oyun devi, bu anlaşmayla birlikte Palworld’ün mobil portunu geliştirecek. Yani yakında oyunun iOS ve Android’e de geldiğini göreceğiz.

Krafton’un alt şirketin PUBG Studios, Palworld’ün temel oyun ögelerini mobil ortama göre yeniden tasarlayarak yapımı telefonlar üzerinden bizlerle buluşturacak. Maalesef henüz başka bir açıklama yok. Ne zaman piyasaya sürüleceği ve geliştirilme sürecinin ne zaman başlayacığı şimdilik bilinmiyor. Ancak Palworld’ün mobil versiyonunun çok ilgi çekeceğini şimdiden tahmin edebiliriz.