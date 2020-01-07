Dünyanın en köklü elektronik markalarından Panasonic, gürültü önleme teknolojisine sahip yeni kablosuz kulakiçi kulaklıkları RZ-S500W ve RZ-S300W’yi tanıttı. Japon şirket, ilgi uyandıran Bluetooth kulaklarının haziran ayında satışa sunulacağını söyledi.

Las Vegas’ta düzenlenen CES 2020’de boy gösteren teknoloji firmalarından bir tanesi olan Panasonic, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni kablosuz kulaklık modellerini gün yüzüne çıkardı. RZ-S500W ve RZ-S300W adındaki kulakiçi kulaklıklar, gürültü önleme teknolojisi ile birlikte geliyor. Hatta Japon devi, RZ-S500W'nin en azından duyurulduğu gün itibariyle sınıfındaki en iyi gürültü önleme teknolojisine sahip kulaklık olduğunu iddia ediyor.

Diğer modele göre çok daha üst düzey özelliklerle donatılan RZ-S500W, FeedForward Gürültü Engelleme (FF-NC) ve Feedback Gürültü Engelleme (FB-NC) sunacak olan Panasonic'in Çift Hibrit Gürültü Engelleme Teknolojisi tarafından destekleniyor.

MEMS mikrofon kullanan kablosuz kulaklıklar, bu sayede rüzgar gürültüsü ve diğer istenmeyen seslerden etkilenmemenizi sağlıyor. Buna ek olarak Panasonic Audio Connect uygulaması; gürültü engelleme düzeylerini ayarlamanıza, ses modlarını özelleştirmenize ve hatta kaybolması veya çalınması durumunda kulaklıkları bulmanıza olanak tanıyor.

iOS ve Android cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışan kablosuz kulaklıklar, şarj kutusuyla toplam 24 saate kadar müzik keyfi sözü veriyor. Panasonic, ne yazık ki RZ-S500W ve RZ-S300W’nin fiyatı hakkında herhangi bir bilgi vermedi; ancak kulaklıkların haziran ayında satışa çıkacağını açıkladı.