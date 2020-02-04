PanasaPonic, Tesla ile Ortaklığının Meyvesini Almaya Başladı

Japon teknoloji devi Panasonic, Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla ile olan batarya ortaklığının meyvesini almaya başladı. 2019 yılının dördüncü mali çeyreğine ilişkin bilançosunu açıklayan şirket, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 915 milyon dolar kar elde ettiğini bildirdi.

Dijital fotoğraf makinelerinden akıllı televizyonlara, kulaklıklardan kişisel bakım ürünlerine kadar çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Panasonic, aynı zamanda dünyanın en büyük batarya üreticilerinden biri konumunda.

Halihazırda Tesla otomobillerindeki bataryaların üretiminden sorumlu olan Japon şirket, 2019 yılının dördüncü mali çeyreğinde üretim maliyetlerini azalttığını ve işletme karında yüzde 3 artış sağladığını açıkladı. Yılın son çeyreğinde 100.4 milyar yen (915.22 milyon dolar) kar bildiren Panasonic, analist beklentilerini önemli ölçüde aşmayı başardı. Analistler, Japon teknoloji devinin üç aylık kazancının yalnızca 67,36 milyar yen olacağını öngörmüştü.

Tesla’nın Nevada’daki lityum iyon pil ve montaj fabrikasındaki üretimi hızlandırması, Panasonic'in batarya işini de canlandırdı. Tesla’nın Model 3 gibi araçlarına yönelik yoğun talebi karşılamak için her yıl daha fazla otomobil yapma hedefine takiben üretim hacmini artıran Japon şirket, bu gayretinin meyvesini almaya başladı.

Öte yandan Panasonic’in batarya ortaklığı yaptığı tek otomobil firması Tesla olmayacak. Şirket aynı zamanda, Japon üretici Totoya ile elektrikli araç bataryası üretimi ve geliştirilmesi amacıyla bir ortak girişim şirketi kurmaya hazırlanıyor. Prizmatik şekilli bataryaların üretimine odaklanacak olan girişim, sektördeki tüm markalara hizmet vermeyi amaçlıyor.