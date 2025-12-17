Tümü Webekno
Papara İçin Yeşil Işık: Yeniden Hizmet Vermeye Başlayacak!

Papara sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre şirket, hizmetlerine yönelik iptal kararının durdurulmasının ardından yeniden hizmet vermeye başlamaya hazırlanıyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Elektronik para kuruluşu Papara için kritik bir dönemeç aşıldı. Faaliyet izninin iptaline karşı açılan davada mahkeme, şirket lehine yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu gelişmeyle birlikte Papara, kullanıcılarına yeniden hizmet sunmaya hazırlanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 31 Ekim 2025’te Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğiyle iptal edilen faaliyet izninin ardından Papara, hukuki yollara başvurmuştu. Ankara 25. İdare Mahkemesi, 9 Aralık 2025 tarihli ara kararla iptal kararının yürütmesini durdurdu. Yani özetle bu karar, Papara’nın faaliyetlerine devam edebilmesinin önünü açtı.

Papara'nın yaptığı açıklama:

Öte yandan şirket, daha önce yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kayyım yönetimine devredilmiş, süreç yakından takip edilmişti. Yaşanan hukuki gelişmeler kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılmıştı. Papara’dan yapılan açıklamaya göre mahkeme kararının ardından sistem ve altyapı kademeli olarak yeniden devreye alınacak. Açılacak servisler ve süreçle ilgili bilgilendirmelerin şeffaf biçimde duyurulacağı belirtildi.

Şirket ayrıca yasa dışı bahisle mücadele kapsamında mevzuata uygun denetim ve kontrollerin titizlikle sürdürüleceğini, ilgili kurumlarla iş birliğine devam edileceğinin de altını çizdi.

