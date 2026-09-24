Paradox, Yaşanan Olayla İlgili Sessizliğini Bozdu: "Gerekli Değişiklikleri Yapacağız"

Paradox Interactive bünyesinde çalışan Hearts of Iron IV Oyun Direktörü Batya, yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Hearts of Iron ve Europa Universalis serisinin geliştiricisi Paradox Interactive'in Discord sunucusunda yaşanan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün görselinin kullanılması nedeniyle banlanan bir Türk kullanıcının ardından Türk oyuncular Paradox Interactive'e haklı bir tepki göstermeye başlamıştı.

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O günden bu yana geliştirici ekip sessiz kalmayı tercih etti ve konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı. Bugün ise Hearts of Iron IV Oyun Direktörü Batya, konuyla ilgili forum üzerinden bir açıklama yayınladı.

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"Atatürk’ün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ulusun babası olarak çoğunuz için ne ifade ettiğini anlıyoruz."

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Yapılan açıklamaya göre Paradox, gerçek kişilerin profil fotoğrafı olarak kullanılmasına ilişkin kuralı tutarlı uygulamadığını kabul etti ve kuralı ve verilen banları yeniden inceleyeceğini duyurdu.

Açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

"Herkese iyi günler.

Ben Hearts of Iron Oyun Direktörü Batya. Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının kullanımıyla ilgili yakın zamanda yaşanan Discord banı hakkında topluluğa seslenmek istiyorum.

Atatürk’ün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ulusun babası olarak çoğunuz için ne ifade ettiğini anlıyoruz. Oyunlarımızın veya modlarımızın hiçbir tarihi kişilik hakkında kişilik haklarını ve yorum ya da yargı amacı taşımadığını, bunun da bir istisna olmadığını açıklığa kavuşturmak istiyorum.

Son günlerde birçoğunuz bu olay, Discord kurallarımız ve tarihi kişilerin profil fotoğrafları olarak kullanılmasıyla ilgili moderasyonumuz hakkında bize yazdınız. Kurallarımızdan biri, gerçek hayattaki kişilerin profil fotoğrafı olarak kullanılmasıyla ilgili. Bu mesajlar ve ardından yaptığımız görüşmeler, kurallarımızı nasıl uyguladığımız, özellikle de bunun eşit ve adil şekilde yapılıp yapılmadığına dair endişeler olduğunu açıkça gösterdi.

Bu görüşmelerin ardından, bu kuralın gözden geçirilmesi gerektiği ve tutarlı biçimde uygulanmadığı netleşti. Bu nedenle kuralı, alınan aksiyonları ve bu süreçte verilen banları inceleyerek gerekli değişiklikleri yapacağız.

Discord kurallarımız ve atılacak sonraki adımlar hakkında yakında hepinizle bir güncelleme paylaşacağız."