Paris İklim Anlaşması’na İlişkin Kanun Teklifi Kabul Edildi

Türkiye'nin bu ay TBMM'de onaylayacağı açıklanan Paris İklim Anlaşması konusunda bugün önemli bir gelişme yaşandı. Dışişleri Komisyonu, Paris İklim Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni kabul etti.

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı onaylayacağını açıklamıştı. Ülkedeki tüm sektörlerde devasa değişimlere de yol açacak olan bu anlaşmanın ekim ayında TBMM’ye sunulacağını açıklamıştı.

Paris İklim Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Teklif, TBMM Çevre Komisyonu’ndaki görüşmenin ardından oy birliğiyle Dışişleri Komisyonu’na sunuldu. Genel uygunluk görüşünün esas komisyon olan Dışişleri Komisyonu’na sunulmasıyla gelecek karar izlenmeye başlandı.

Dışişleri Komisyonu teklifi onayladı:

Teklifin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 21'inci Taraflar Konferansı’nda kabul edilen ve Türkiye Cumhuriyeti adına 22 Nisan 2016'da imzalanan "Paris Anlaşması"nın beyan ile birlikte onaylanmasının uygun bulunduğuna dair maddesi ile yürürlük ve yürütme maddeleri ayrı ayrı oylanarak kabul edildi.

Maddelerin onaylanmasının ardından Paris İklim Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi’nin tamamı, oy birliğiyle kabul edildi.

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