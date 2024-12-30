NASA, Güneş'e rekor mesafeden geçen Parker isimli sondanın akıbetini açıkladı. Uzay aracında hiçbir sorun olmadığı açıklandı. Sonda, 2025 yılında iki kez daha Güneş'e yakın mesafeden geçecek.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçtiğimiz hafta çok önemli bir görev duyurmuştu. Yapılan açıklamalarda, "Parker" olarak isimlendirilen sondanın Güneş'e rekor seviye bir mesafeden geçeceği açıklanmıştı. Parket, bu görev kapsamında Güneş'in 6,2 milyon kilometre yakınından geçecekti.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. NASA, Parker'ın akıbetini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre sondanın hiçbir sorunu yoktu. Uzay aracından sağlıklı veriler alan NASA, böylelikle önemli bir kilometre taşını daha geride bırakmış oldu.

2025 yılında 2 yakın geçiş daha olacak

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre Parker sondası, 22 Mart ve 19 Haziran 2025 tarihlerinde Güneş'e iki kez daha yakınlaşacak. O görevlerdeki mesafeler şimdilik belirli değil. Görevlerin başarılı olup olmayacağını zaman gösterecek.

Parker sondasının Güneş'e yakın mesafeden geçmesi oldukça önemli. Çünkü uzay aracı, bu ziyaretlerde Güneş ile ilgili daha önce hiç bilinmeyen veriler sağlayabilir. Bu da uzay bilimciler için yepyeni keşifler anlamına geliyor. Neler yaşanacağını görmek içinse bir süre daha beklemek gerekecek.