NASA'nın Parker sondası, bugün tarihi bir uçuş gerçekleştirecek. Araç, yıldızın yüzeyinden 6,2 milyon km yukarıda uçmayı deneyerek tarihteki Güneş'e en yakın uçuşu yapmaya çalışacak.

NASA’nın 2018’de başlattığı ve 7 yıl sürecek Parker Solar Probe isimli görevinde Parker uzay sondası Güneş’e doğru yola çıkmıştı. Yıldızımıza daha önce hiç olmadığı kadar yaklaşmayı amaçlayan bu görevde, Güneş hakkında bildiklerimizi baştan aşağı değiştirecek keşifler yapılması amaçlanıyordu.

Şimdi ise Parker Solar sondasıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Uzay aracının Güneş’e bugüne kadarki en yakın mesafeye yaklaşmayı deneyeceği ifade edildi.

Güneş’in yüzeyinden 6,2 milyon kilometre yakınlıkta uçmayı deneyecek

Aracın bugün öğleden sonra TSİ 14.53 sularında en yakın uçuşu gerçekleştirmesi planlanıyor. Eğer işler yolunda giderse yüzeyden 6,2 milyon kilometre yakınlığa ulaşarak dış atmosferde bir uçuş gerçekleştirecek. Bunu başarırsa tarihin Güneş’e en yakın uçuşunu gerçekleştirmiş olacak.

Bilim insanları, uçuş sırasında ekstrem sıcaklıklara ve aşırı radyasyona maruz kalacak Parker Solar aracıyla iletişimi kaybedecekler. Bu kopmanın birkaç gün sürmesi de bekleniyor. 27 Aralık günü de sinyal almaya çalışıp aracın hayatta kalıp kalmadığını anlamaya çalışacaklar.

Tahminler, aracın uçuş sırasında 1400 santigrat derecelik sıcaklığa maruz kalacağı yönünde. Parker’ın 11,5 cm kalınlığında karbon kompozit bir kalkanla korunduğunu belirtelim. Ancak o kadar yüksek sıcaklık ve radyasyona nasıl dayanacağını kestirmek zor. Burada kullanacağı taktik devreye giriyor. Öyle ki amacı hızlıca girip çıkmak olacak. Sondanın saatte 690 bin km civarında hızla seyahat ettiğini belirtelim. Bu, ABD’den Japonya’ya bir dakikanın altında sürede seyahat edebilecek bir hız.

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Araç hayatta kalmasa bile Güneş’e ilk kez bu kadar yaklaşmayı başardığımız için çok önemli bir uçuşa imza atılacak. Ancak hayatta kalırsa, gerçekten çok büyük bir başarı olacak. Uzmanlar, atmosferi gerçekten deneyimlememizi sağlayacak bu araştırmanın Güneş’in nasıl çalıştığını anlamamıza yardımcı olacağını düşünüyor.