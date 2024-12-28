Temmuz ayında sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Türkiye'nin ilk millî haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın uzaya gönderildiğinden bahsetmiştik. Bu uydu, uzun bir süre önce geçici yörüngesine girmiş ve test çalışmalarına başlamıştı.
Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜRKSAT 6A ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, TÜRKSAT 6A'nın nihai yörüngesine yerleştiği belirtildi.
Bakan Kacır'ın açıklaması şöyle:
9 Temmuz’da uzaya gönderdiğimiz ilk millî haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A, görev yapacağı 42 derece Doğu boylamındaki nihai yörüngesine başarıyla yerleşti.
TÜBİTAK UZAY önderliğinde TUSAŞ, ASELSAN ve CTECH ortaklığıyla, %80’in üzerinde yerlilik oranıyla geliştirilen uydu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya’yı kapsayan geniş bir bölgeye hizmet sunacak.
TÜRKSAT 6A ile Türkiye, haberleşme uydusu geliştirebilen 11 ülke arasına dahil oldu ve ülkemizin uzay alanındaki bağımsızlığı daha da güçlendi.
TÜBİTAK UZAY önderliğinde TUSAŞ, ASELSAN ve CTECH ortaklığıyla, %80’in üzerinde yerlilik oranıyla geliştirilen uydu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya’yı kapsayan geniş bir bölgeye hizmet sunacak.
TÜRKSAT 6A ile Türkiye, haberleşme uydusu geliştirebilen 11 ülke arasına dahil oldu ve ülkemizin uzay alanındaki bağımsızlığı daha da güçlendi.