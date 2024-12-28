Türkiye'nin ilk yerli ve millî haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A, nihai yörüngesine yerleşti. Konuyla ilgili açıklamayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptı.

Temmuz ayında sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Türkiye'nin ilk millî haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın uzaya gönderildiğinden bahsetmiştik. Bu uydu, uzun bir süre önce geçici yörüngesine girmiş ve test çalışmalarına başlamıştı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜRKSAT 6A ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, TÜRKSAT 6A'nın nihai yörüngesine yerleştiği belirtildi.

Bakan Kacır'ın açıklaması şöyle: