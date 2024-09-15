British Columbia kıyılarında kaydedilen dev dalga, tarihteki en yüksek haydut dalga olarak kaydedildi.

British Columbia kıyılarında meydana gelen dev dalga, tarihte kaydedilen en büyük haydut dalga olarak tanımlandı. Bu olağanüstü olayda, bir şamanda 17,6 metre yüksekliğe çıkan dalga, Şubat 2022'de yapılan incelemelerle doğrulandı. Bu bulgu haydut dalgaların ne kadar ekstrem olabileceğini gözler önüne serdi.

Haydut dalgalar, çevresindeki dalgaların iki katından daha yüksek olan dev su kütleleri olarak tanımlanır. İlk haydut dalga, 1995 yılında Norveç açıklarında gözlemlenen Draupner dalgası ile kaydedildi ve bu dalga, 26 metre yüksekliği ile bilimsel modelleri alt üst etti. Ucluelet yakınlarındaki dalga ise, çevresindeki dalgaların üç katı büyüklüğündeydi ve bu nedenle şimdiye kadar kaydedilen en büyük haydut dalga olarak kabul ediliyor.

17,6 metre yükseklikte dev su kütlesi Pasifik'te görüldü

Bu olay MarineLabs tarafından yapılan araştırmalarla belgelendi ve bilim insanları, haydut dalgaların nasıl oluştuğunu anlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ucluelet ve Draupner dalgaları büyük hasara yol açmadan geçti, ancak haydut dalgalar deniz operasyonları ve can güvenliği açısından tehlike oluşturabiliyor.

1970'lerde kaybolan bazı gemilerin, bu tür dev dalgalar yüzünden batmış olabileceği düşünülüyor. Ayrıca, iklim değişikliği nedeniyle dalga yüksekliklerinin artması öngörülüyor, bu da haydut dalgaların daha sık ve güçlü hale gelebileceğini gösteriyor. MarineLabs CEO’su Scott Beatty, bu tür olayların kıyı güvenliğine katkıda bulunabileceğini ve deniz güvenliğinde önemli rol oynayabileceğini vurguluyor.