Path of Exile 2 ve Path of Exile Mobil Geliyor

Geliştirici firma Grinding Gear Games, tüm zamanların en beğenilen Hack and Slash oyunlarından olan Path of Exile'ın devam oyunuyla birlikte geleceğini açıkladı. Bununla birlikte firma, ilk oyuna bir genişleme paketi ve oyunun bir de mobil versiyonunun geleceğini açıkladı.

2013 yılında piyasaya sürülen Path of Exile, aradan geçen yılların ardından Hack and Slash oyun türünün önde gelen temsilcilerinden biri olmayı başardı. Oyunun yapımcılığını üstlenen Grinding Gear Games ise geçtiğimiz günlerde düzenlenen ExileCon’da, oyunun devamı niteliğinde olan ve pek çok yeniliği içeren Path of Exile 2’yi duyurdu.

Diablo IV’ün ardından bombayı patlatan Grinding Gear Games, böylelikle Hack and Slash oyunları arasında ne kadar söz sahibi olduğunu göstermiş oldu. Bildiğiniz üzere bu iki oyun, sürekli birbiriyle karşılaştırılıyor ancak hangisinin daha iyi olduğu konusunda bir sonuca varılamıyordu.

Path of Exile 2 tanıtım videosu

Tamamen yeni bir oyun olmayacak olan Path of Exile 2, Overwatch 2’nin çalışma mantığına benzer bir şekilde işleyecek. Bu noktada devam oyunu PoE 2, orijinal hikâyeyi temel alacak ve bunun yanında ilk oyunun evrenini daha da genişletecek.

Path of Exile 2; yeni bir beceri sistemi, yeni sınıflar ve motor geliştirmelerini de içerisinde barındıracak ancak oyuncuların ilk oyundan sahip olduğu tüm kozmetikler ve karakter gelişimleri, ikinci oyuna aynen aktarılacak. Yapımcı firma Grinding Gear Games, oyunu çok geç bir zamanda çıkarmak istemediklerini ancak 2020’nin sonlarından önce beta serverlarının açılmayacağını da belirtti.

Path of Exile genişleme paketi: Conquerors of the Atlas

Oyunun 2020’den önce gelmeyecek olması oyuncuları biraz üzmüş olabilir ancak bu zamana dek meşgul olabilecekleri “Path of Exile: Conquerors of the Atlas” adında yeni bir genişleme paketi oyuna eklenecek. Bu paket ile birlikte oyuna yeni bir oyun sonu hikayesi, geliştirilebilir haritalar ve yeni yetenekler eklenecek. Güncelleme ayrıca silah ile savaşmayı seven oyuncular için yay iyileştirmelerini de içeriyor.

Path of Exile Mobil tanıtım videosu

Grinding Gear Games’in ExileCon’da duyurduğu son yenilik ise mobil cihazlar için oyunun deneysel bir versiyonu olan Path of Exile Mobile üzerinde çalıştığı oldu. Yapımcı firma, oyunun mobil versiyonunda P2W unsurların bulunmayacağını ancak henüz çok erken aşamada olduğunu ve henüz geliştiriciler tarafından dahi bilinmeyen noktaların olduğunu söylüyor.