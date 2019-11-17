Diablo II'nin Remake'inin Neden Yapılamayacağı Açıklandı

Oyun dünyasını bir dönem ellerine almış olan Diablo serisi, herkesin aklında bir iz bırakmıştır. Peki efsane serinin efsane oyunu Diablo II'nin neden Remake'i yapılamıyor? Aslında bu sorunun cevabı, oyunun geliştiricilerinin anlattığı bir hikayeyle ortaya çıkıyor.

Bugün Yeni Zelanda’da düzenlenen ExileCon 2019 etkinliğinde Diablo serisinin yaratıcıları oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Max Schaefer, Erich Schaefer ve David Brevik, oyun dünyasını bir dönem ele geçirmiş olan serileri hakkında birkaç hikaye paylaştı.

Üçlünün paylaştığı en dikkat çekici hikaye ise her geliştiricinin kabusuna girebilecek cinsten. Erich ve Max, Diablo II’yi geliştirdikleri sırada büyük bir problemle karşılaşıyor. Geliştirme sürecinin 11. saatinde ekip, oyunun tüm kodlarını ve verilerini kaybetti..

Hikaye, günümüzü de ilgilendiren ilginç bir yere bağlanıyor:

Erich Schaefer, bu kötü anılarını ‘Hepsi gitmişti. Bir yedeğimiz olması gerekiyordu ama bunu yapmamıştık. Bir ya da iki günümüz tamamen panikten oluşuyordu.’ sözleriyle anlattı. Ancak bu noktadan sonra konumuz günümüzü de ilgilendiren bir yere bağlanıyor: Diablo II’nin yeniden yapımı.

Blizzard North ekibi, Diablo II’nin tüm kodlarını ve verilerini kurtarmayı başarmıştı. Ancak oyunun kaynak kodları ve verileri kaybolmuştu. Peki bu ne anlama geliyor? Oyun dünyasını fetheden Diablo II’nin Remaster versiyonunu yapmak, günümüzde Blizzard’ı oldukça zorlayacak bir şey olur anlamına geliyor.

Yani Blizzard bugün Diablo II’nin Remaster versiyonunu yapmak istese, oyunun ana elementlerini hiçbir yerde bulamayacağından her şeyi en baştan yapmak zorunda olacak. Ekim ayının sonunda yapılan BlizzCon 2019 etkinliğinde şirketin Diablo II Remaster’ı duyuracağı iddia ediliyordu. Şimdi ise bunun neden gerçekleşemediğini öğrenmiş olduk.

Schaefer kardeşler ve Brevik, Diablo II’den sonra Blizzard’dan ayrılarak yeni stüdyolar ve projeler üzerinde çalışmaya karar vermişlerdi. Brevik, Marvel Heroes’un ekibinde de önemli bir isimdi. Ardından kendi stüdyosu Graybeard Games’i kurdu ve It Lurks Below oyunu üzerine çalışmalarına başladı.

Schaefer kardeşlerden Max Schaefer ise bugün Echtra Games’in başındaki isim. Öte yandan kardeşi Erich Schaefer, Double Damage Games isimli stüdyoyu kurdu ve 2018 yılında Rebel Galaxy oyununu yayınladı.