Nvida GeForce ve AMD Radeon’a rakip olmak isteyen Intel’in yüksek peraformanslı oyun bilgisayarları için ürettiği Intel Arc’lar; oyuncuların vazgeçilmezi haline gelen RTX (Ray tracing) teknolojisinin bir üst versiyonu olan Path tracing’e kavuşabilir. Peki bu teknoloji, RTX’e kıyasla neler vadediyor?

Oyun dünyasında yıllardır bilinen ve oturmuş standartlardan birisi haline gelen ışın izleme teknolojisi (Ray Tracing, RTX) ; yüksek grafikli oyunların daha gerçekçi ışıklandırmalara sahip olmasını sağlıyor. Bu teknoloji; günümüz lider ekran işlemci birimi üreten firmaları Nvidia ve AMD tarafından benimseniyor.

İşte Intel de bu piyasada adından söz ettirmek için uzun yıllardır üzerinde çalıştığı Intel Arc serisi GPU’larla 2022 yılında karşımıza çıkmıştı. Rakiplerine kıyasla henüz genç bir ürün gamı olan Intel Arc’lar, gelecek yıllarda en az ışın izleme teknolojisi kadar çok aranan bir teknolojinin ilk sahipleri olabilirler.

Bugüne kadar sadece özel üretim donanımlarda yer alan Path Tracing teknolojisi, sadece ışıklandırma konusunda değil; gölgelendirme, derinlik, yansıma yapan ışınlarda da oldukça etkili

Yukarıdaki görselin ortasındaki RTX sonucu elde edilen görüntü, günümüz yaygın oyun bilgisayarlarında, en sağdaki ise fiyat RTX özelliği kapalı olduğunda karşılaşabileceğiniz şeyi gösteriyor. En solda ise tüm dokuların sadece ışınlar açısından değil, yansımalar açısından da başarıyla işlendiği Path Tracing destekli bir donanımla elde edilebiliyor. Aradaki farklar dağlar kadar.

NOT: Path tracing teknolojisi; şu anda Nvida Geforce RTC 40 serisi ekran kartlarında var. Ancan Intel, bu teknolojiyi donanımlarına gerçek zamanlı nöral işleme ile getirmeyi planlıyor.

Path Tracing nedir?

Yumuşak gölgelendirme

Alan derinlliği

Hareket bulanıklığı

Işınların parlama ve dağılımları

Geometrik ışıklandırma (Ambient occlusion)

Dolaylı aydınlatma

Path Tracing, yukarıdaki görsel elementlerin gerçek zamanlı nöral işleme teknolojilerinden yararlanarak oluşturulduğu yeni nesil bir görüntüleme teknolojisidir. Ancak bu teknoloji, günümüzde yaygın olarak satılan donanımlarda kullanılmıyor, zira gerektirdiği işlem gücü ve talep ettiği yapay sinir ağlarını sahip seri üretimde bir donanım yok. Sadece özel olarak hazırlanmış, zaman zaman teknoloji fuarlarını süsleyen ve yüksek grafik kalitesi gerektiren çeşitli alanlarda kullanılan kısıtlı bir teknoloji.

Intel’in araştırma raporları; nöral işlemeyi gerçek zamanlı yaparak Path Tracing’in gündelik bilgisayarlardaki GPU’lara ve hatta dizüstülere uyumlu kompakt GPU’larda da kullanılabileceğini gösteriyor:

Buradan ulaşabileceğiniz araştırma raporu, henüz pilot aşamasında olan bir teknoloji için AR-GE aşamasını ifade ediyor. Eğer sonuçları tüketici elektroniğine uyarlanabilirse oyuncuların çok yüksek maliyetlerle pahalı GPU’lar ve oyun sistemleri kurmasına gerek kalmayabilir. Ayrıca yüksek hızlı internet bağlantıları sayesinde Path Tracing destekli güçlü donanımların uzaktan kontrol edilmesini sağlayacak bulut oyun sistemleri sayesinde ideal grafik kalitesi için eve bir ‘uzay üssü’ kurmaya gerek duyulmayabilir.

Gerçek zamanlı nöral işleme teknolojisinin de katkısı ile Intel, gelecek nesil oyun ve oyuncularının tercihi olmak; belki de konsol-PC dünyasındaki bir sonraki oyun rekabeti pastasından önemli bir dilimin sahibi olmak istiyor.

Path Tracing ve Ray Tracing karşılaştırması:

Kaynaklar: